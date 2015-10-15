Общество
Камеры видеонаблюдения заменят полицейских на дорогах РК – Касымов
Жания Уранкаева
В Казахстане камеры видеонаблюдения заменят полицейских на дорогах. Об этом заявил глава МВД Калмуханбет Касымов, отвечая на вопрос сенатора Мурат Бахтиярулы в ходе пленарного заседания палаты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам Бахтиярулы, в настоящее время в стране стало заметно больше дорожных полицейских. Это произошло в прошлом году после объединения патрульной и дорожной служб.

"ООН в прошлом году проводила исследование. Во многих странах мира на 100 тысяч человек приходится по 300 полицейских. А у нас по 600. Мы объединили две службы в прошлом году – патрульную и дорожную службу. Очень много полицейских стоит на дорогах, может, надо больше уделить внимание не количеству, а качеству, то есть увеличить количество камер видеонаблюдения?" – заявил сенатор.

"Это спорный вопрос – сколько должно быть полицейских на определенное количество граждан, – парировал глава МВД. – К примеру, в США шерифов не считают полицейскими, хотя их огромное количество. Второе – у нас огромная территория. Между поселками такое расстояние, что если мы будем по количеству человек назначать полицейских, то этот бедный участковый даже за месяц не объедет свою территорию. Поэтому мы даем право в законопроекте нашим акимам увеличивать количество местной полиции, то есть они уже будут решать самостоятельно", – ответил Калмуханбет Касымов.

Кроме того, министр уточнил, что по мере возможности в скором времени поэтапно камеры видеонаблюдения заменят полицейских на дорогах.

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"В законопроекте закреплено за местными полицейскими, что они должны охранять общественный порядок, заниматься дорожной безопасностью. Там, где стоит техника, мы будем снимать полицейских однозначно. Но там, где техники нет, там мы вынуждены ставить полицейских. Поэтому этот вопрос будет комплексно решаться", – заключил министр.

Добавим, депутаты Сената Парламента РК отправили со своими поправками проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности местной полицейской службы" в Мажилис.

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