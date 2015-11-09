Потому что это не хоккей, не шорт-трек и даже не фигурное катание. Там подготовка льда – это, собственно говоря, его заливка и минимальный уход в перерыве состязаний. А для керлинга необходима особая технология, о которой нам на предстартовой пресс-конференции рассказал главный технический специалист по подготовке ледовых полей Марк Каллан.

Оказывается, для керлинга поле готовится из нескольких «слоев»: сначала идет напыление на бетонное основание, затем нанесение белой водонепроницаемой краски и еще одного слоя льда. Потом осуществляется разметка, наносятся эмблемы. И опять – ледовый слой...

Журналисты с нейтральными эмоциями выслушали специалиста, а потом пошли посмотреть на арену. А там – 6 удивительно красивых игровых полей, уже готовых для проведения Азиатско-Тихоокеанского чемпионата.

На той же пресс-конференции генеральный секретарь Федерации керлинга Казахстана Виктор Ким рассказал представителям СМИ о развитии этого вида спорта в Казахстане. Да, за 12 предыдущих лет был пройден путь от первой секции в Алматы до проведения Азиатско-Тихоокеанского чемпионата, причем ровно на той же спортивной арене.

Но не так быстро, как хотелось бы, растет мастерство отечественных игроков. Им не хватает доступных по цене аренды полей, опыта международных состязаний. Виктор Георгиевич, сам стоявший у истоков развития керлинга в Казахстане, даже не исключил, что хозяева состязаний – мужская и женская сборные РК – займут в Алматы места в нижней части турнирной таблицы. Но не раз подчерк­нул, что такие турниры нам просто необходимы, на них будут учиться не только спортсмены, но и технический персонал спортивных арен, волонтеры, судьи, организаторы 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года.

После церемонии торжественного открытия чемпио­ната на лед были вызваны 4 женские команды. В нашем составе турнир начали скип (капитан команды) Ольга Тен, Ольга Панина, Наргиз Исае­ва, Анастасия Спирикова и Регина Ланкина. В матче против сборной Южной Кореи хозяйки чемпионата очень неуверенно провели 2 стартовых энда, далеко отпустив соперниц (0:4 и 0:5). Затем девчата несколько успокоились, но переломить ход поединка им не позволил более высокий класс соперниц – 0:20.

На параллельной дорожке играли сборные Японии и Китая. Со счетом 10:3 победили спортсменки Страны восходящего солнца.