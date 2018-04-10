​Кампус со всеми удобствами

Наиболее остро вопрос с местами в общежитиях стоит в восьми учебных заведениях. Это 3 крупных вуза и 5 колледжей. Причем все они расположены в Костанае и Рудном.

Значительная часть студентов вынуждена снимать квартиры и комнаты, платя за жилье немалые деньги. В среднем в Костанае стоимость аренды комнаты для одного студента ежемесячно составляет 17–20 тыс. тенге. Можно найти дешевле или дороже. Все зависит от кошелька и возможностей родителей, а также расположения квартиры, обстановки, дополнительных возможностей (Интернет, полка в холодильнике и т. д.).

Сегодня в Костанайской области говорят о необходимости строительства 3 общежитий на 1 500 мест в двух колледжах и одном вузе. Проектно-сметную документацию на два здания вместимостью 500 человек каждое разработают уже в нынешнем году. Речь идет о костанайских политехническом и автодорожном колледжах.

Выбор именно в их пользу сделан не случайно. Эти учебные заведения активно участвуют в программе цифровизации. На их базе будут созданы центры компетенций.

Принимать на учебу в эти колледжи будут в том числе иногородних, а также талантливых ребят из семей с ограниченным достатком. Это значит, что некоторые из них не смогут оплачивать проживание на съемных квартирах.

Костанайский госуниверситет также построит общежитие на 500 мест. Проект уже готов. Это будет современный кампус, который возведут в рамках государственно-частного партнерства. Финансирование строительства планируется начать уже в текущем году.

Предполагается, что новое общежитие будет отведено в том числе для будущих аграриев. Дело в том, что университет намечено сделать основополагающим сегментом создаваемого агротехнологического хаба. И вуз будет готовить для него специалис­тов новой формации, обладающих навыками работы с современной техникой, в том числе «умной».

Как сообщил в ходе поездки по региону сенатор Серик Бектурганов, отвечать за строи­тельство студенчес­ких общежитий будет АО «Финансовый центр», работающее при Министерстве образования и науки РК. В его компетенцию будут входить не только воп­росы финансирования, но и соблюдения нормативов ­строительства.

Строительство студенчес­ких общежитий будут вести по принципам государственно-частного партнерства, а значит, средства инвесторам вернутся. В качестве примера приведен проект Костанайского госуниверситета, который предполагает строительство общежития общей площадью 9 тыс. кв. м.

Стоимость строительства в расчете на одного студента, по словам ректора вуза ­Хусаина Хасенова, составит не менее 200 тыс. тенге. На каждого студента придется около 18 квадратов общей площади. Вложения, по словам ректора, вернутся частным инвесторам в течение восьми лет.