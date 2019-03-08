​Камшат и Валентина

Презентованная книга – уникальный труд о жизни Камшат Доненбаевой, знаменитой на всю страну первой казашки-трактористки, Героя Социалистического Труда, заместителя председателя Совета национальностей Верховного Совета СССР, кавалера многочисленных правительственных орденов и медалей, лауреата государственных премий и т. д.

Многим запали в душу слова Валентины Захарченко,сказанные ею на презентации книги. Она знала и дружила с Камшат Байгазиновной и долго вместе со своими единомышленниками работала над каждой строкой и страницей будущей книги о ней. Работала с высочайшей ответственностью, вкладывая в нее всю свою душу, знания и опыт.

– Более 30 лет назад, будучи специальным корреспондентом областной газеты, поехала в совхоз «Харьковский». Я встречалась с Камшат Доненбаевой в разное время и при разных обстоятельствах. В ту памятную поездку расстроенной увидела ее впервые, – сказала Валентина, когда ей предоставили слово. «Не знаю, – произнесла тогда Камшат Байгазиновна вслух, – как меня поняли. Но я поступила по совести».

А дело было вот в чем. Накануне к ним приезжала группа работников Центрального телевидения, снимали сюжет для программы «Сельский час». Оператору нужен был красивый кадр. Агроном, которого в глаза не видели с тех пор, как закончилась уборка, с утра давал рекомендации, замерял глубину снежного покрова. Не укрылись от Камшат Байгазиновны и горькие усмешки земледельцев, когда в поле привезли горячий обед. Обычно, если работали недалеко от поселка, ездили обедать домой на тракторах, а чаще обходились сухим пайком. И вот теперь столь трогательной о себе заботой они были обязаны столичным гостям, которые, ни о чем не помышляя, оживленно беседовали с механизаторами. И конечно, не догадывались, какие страсти кипели в душе Камшат Байгазиновны, которая готова была от стыда провалиться сквозь землю. Как же после этого руководители собираются людям в глаза смотреть? Она уже сейчас боялась встретиться взглядом с Петром Алексеевичем Вишневским – человеком, с которым проработала рядом 17 лет. Училась у него принципиальности, житейской мудрости. И вот теперь обстоятельства столкнули их с проявлением показушности. Не сразу услышала, когда ее журналисты пригласили в контору побеседовать, а когда поняла, отказалась: «Только пос­ле работы». Оставшее­ся время не находила себе покоя. При чем тут люди, приехавшие за тысячу километров? Как они расценят ее поступок? Скорее всего, сочтут зазнайством. Но даже эта пугающая мысль не изменила ее решение, – вспоминая те дни, поведала Валентина о принципиальном характере своей героини. (Государственный и общественный деятель Б. Х. Шендаулова в своих воспоминаниях также отмечает: «Помню, как я ездила с Камшат Байгазиновной во время предвыборной кампании по аулам. И конечно же, в идеологическом отделе ей заранее писали тексты. А Камшат говорила: «Нет, это не мое, я такими словами не пользуюсь. Я скажу то, что думаю». Она никогда не читала заготовленные выступ­ления. И люди это чувствовали».)

Рассказывая о том, как шла работа над книгой, издатель всякий раз возвращалась к героине, с теп­лотой вспоминая замечательные черты характера, особый склад ее ума. Такое отношение к памяти Камшат-апай свидетельствовало о настоящей дружбе. Дружбе двух личностей, сформированных на жизнеутверждающих принципах ушедшей и наступившей эпох.

Трудности были повсюду. Об этом пишет в своих воспоминаниях и алматинская подруга Кам­шат В. Г. Ушакова: «Когда ее муж тяжело заболел, она привезла его в Алма-Ату. Тогда, в начале 1990-х годов, было трудно купить даже бутылку кефира. Камшат Байгазиновна вместе с детьми, выстаивая громадные очереди, покупала продукты, чтобы угос­тить человек пятнадцать больных, с которыми в одной палате лежал ее муж».

Тем временем менялись облик общества и его нравы. Именно в ту пору появилась крылатая фраза Михаила Жванецкого: «Читать газеты, смотреть телевизор стало интереснее, чем жить». Нередко люди стеснялись говорить о высоком – о Родине, патриотизме. И лишь сильные духом не теряли своего лица. Именно среди них были женщины с лидерскими качествами – Камшат и Валентина.

Камшат Байгазиновна продолжала трудиться, жить заботами о родном поле, семье, друзьях и близких. Она не изменила своему жизненному кредо. Эта улыбчивая женщина с благородным сердцем, казалось, была мудрой всегда. Поэтому на протяжении всей своей 74-летней жизни не уронила честь и достоинство. Неспроста в телеграмме соболезнования ее родным и близким от Президента Нурсултана Назарбаева­ есть такие искренние слова: «Уверен, что казахстанцы всегда будут помнить имя, заслуги и яркий образ Камшат Доненбаевой, в которой сочетались присущие казахской женщине мудрость и рассудительность, а также неиссякаемая энергия и трудолюбие».

Валентина искренне, с благодарностью и восхищением рассказывала о своей современнице. Простой сельской девочке, ставшей духовной матерью обширного края с миллионным населением.

Чуть позже, читая о жизни замечательной женщины, жившей на стыке двух эпох, чувствуешь в каждой убедительно изложенной, изящной строчке, в хорошо продуманном подборе иллюст­раций, безупречном полиграфическом оформлении глубокое уважение издателя-редактора к героине книги.

…Не будь многолетней дружбы между Камшат и Валентиной, появился бы такой добротный фолиант? Сомневаюсь. Ибо так много на сегодня рыночной макулатурной халтуры, что диву даешься. И поэтому особенно приятно накануне весенних праздников поздравить, как говорят ныне, с успешным проектом свою однокурсницу – гордость КазГУ. Она первая и пос­ледняя из выпускников журфака в 26 лет стала заслуженным деятелем культуры Казахской ССР. Старшее поколение знает цену этой государственной награды. И помнят, как надо было работать, чтобы удостоиться столь высокого звания. В свои неполные 25 она уже была заместителем главного редактора «Костанайских новос­тей», газеты с 116 000 тиражом. Вела популярнейшую молодежную газету «Наши». Словом, как написано в одном интервью, ее карьера стремительно развивалась. И вдруг… ушла из газеты, задумав создать впервые в истории региона частную телестудию «Интерстан».

– Воображение рисовало победоносное шествие по пути ярких открытий в СМИ, – с улыбкой вспоминает ту пору Валентина. – Но не случилось. Вторые-третьи роли были не для меня. Проект провалился, но и я уже стала другой, в какой-то момент поняв, что бизнес – это логическое развитие моего жизненного пути. То, что мне приходилось заполнять первые нак­ладные буквально на коленях, не имея еще даже рабочего стола, не смущало. Перспективы самореализации – вот это настоя­щий драйв!

Изучив возможности роста и потребительский спрос региона, она открыла в трудные 90-е годы известную сейчас в стране многопрофильную фирму, которая активно участвует в реализации серьезных инвестиционных проектов. О ней говорят: справедливый, но жесткий руководитель.

Но мы-то знаем: она может и прослезиться от избытка чувств, когда судьба дарит ей встречи с профессионалами, людьми, по-настоящему любящими избранное дело, как и жизнь. Иначе не было бы тогда бесценной книги «Кәмшат» о настоящей женщине с благородным сердцем и золотыми руками. Книги, также убедительно подтверждающей своим выходом в свет, что есть на земле женская дружба. Да, пусть скептики мужчины почитают эту книгу. И не только они…