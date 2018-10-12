​Камышитовый «бесхоз»

По словам руководителя городской жилищной инспекции Кайрата Хабиева, сегодня в Атырау насчитывается 124 бесхозных жилых дома. Они выпадают из коммунальных планов по капремонту, термомодернизации или расселению и сносу. Что касается остальных многоэтажек, то сейчас по инициативе КСК идет подготовка технической документации для 68 зданий, нуждающихся в ремонте. В следующем году планируется капитально отремонтировать 13 многоквартирных домов, еще в 91 осуществить энергетический аудит.

– В основном это дома, которым по 25 лет и более. Термомодернизация проводится по соглашению с собственниками квартир, – подчеркнул Кайрат Хабиев. – На данный момент по городу выявлен 61 аварийный дом, 12 из них – общежития.

Эти камышитовые дома подлежат сносу, а жители – переселению. Решение о сносе принимают депутаты городского маслихата, но при 100-процентном согласии всех жильцов дома.

Также сейчас наводится порядок в регистрации КСК, многие из которых уклоняются от официального оформления своего существования в органах юстиции. Не предоставляют членам кооператива ежеквартальной отчетности и, как в случаях с камышитовым «бесхозом», не имеют банковских счетов для сбора средств на ремонт.

Чтобы покончить с этим явлением, в Атырау в рамках программы «Цифровой Казахстан» осуществляется проект «Е-КСК». В его рамках планируется запустить интернет-портал, призванный наладить связь между собственниками квартир и руководителями КСК.