Канада и Австралия станут новыми моделями развития для Казахстана – Масимов
Ксения Воронина
Австралию и Канаду в качестве наиболее приемлемых моделей развития для Казахстана назвал Премьер-Министр РК Карим Масимов на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С точки зрения модели той страны, которая могла бы являться для нас наиболее приемлемой. Мы смотрели на разные страны и выбрали те из них, которые похожи на нас с точки зрения структуры экономики, но находятся на более высоком этапе своего развития и являются наиболее подходящими для Казахстана. На наш взгляд, Австралия и Канада – это наиболее близкие нам страны. У них большая территория, относительно похожая структура экономики, особенно Австралия. Продукты, производимые в наших странах похожи, рынки сбыта одни и те же, в основном это Китай", – заявил Масимов.
Отдельные вопросы связаны с экономической ситуацией в странах, которые находятся вокруг РК.
"Не буду говорить о Российской Федерации, но в последнее время и к экономическому развития КНР – одного из крупнейших наших торговых партнеров – возникают определенные вопросы. Вы знаете, что несколько недель назад они тоже произвели либерализацию валютной политики. То есть ситуация в мире не слишком благоприятная, и это тот самый момент, когда необходимо производить структурные реформы", – заключил глава Правительства.