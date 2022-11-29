Канада покинет мундиаль

Вслед за катарцами, которые не имеют даже теоретических шансов пробиться в плей-офф, после третьего тура покинут мундиаль и канадцы, потерпевшие со старта первенства планеты два поражения кряду. А досрочно отправляют домой североамериканцев – хорваты, победившие на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе со счетом 4:1.

Стоит отметить, что в этом поединке канадцы первыми и довольно быстро вышли вперед: на 2-й минуте встречи Альфонсо Дэвис открыл счет. Но уж слишком сильны были хорваты, которые на 36-й минуте восстановили равновесие благодаря голу Андрея Крамарича, а после гол забил Марко Ливайя (44-я минута), Крамарич на 70-й оформил дубль, а точку в поединке на 94-й добавленной минуте поставил Ловро Майер.

Кстати, мы уже немало рассказывали о командах – участницах чемпионата, которые когда-либо игра­ли с Казах­станом. И если с канадцами мы еще не встречались, то вот с хорватами провели два поединка в 2008 и 2009 годах и дважды уступили со счетом 0:3 и 1:2.

Но вернемся к играм первенства планеты в Катаре. Сборная Японии, сенса­ционно стартовавшая с победы над Германией со счетом 2:1, во второй игре на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Аль-Райане уступила Коста-Рике со счетом 0:1. Единственный мяч в игре на 81-й минуте забил защитник Кейшер Фуллер.

Неожиданным результатом завершилась встреча между сборными Бельгии и Марокко на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Сразу скажем, что команда из Африки обыграла европейскую дружину со счетом 2:0. Причем мароканцы забили первый мяч на 48-й добавленной минуте, но он был отменен после просмотра повтора сис­темой VAR. А вот во втором тайме забитыми мячами отметились Абдельхамид Сабири и Закария Абухляль.

Интересным был поединок между Испанией и Германией, прошедший в городе Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». На 62-й минуте счет открыл нападающий испанцев Альваро Мората, а немцы сумели забить ответный мяч на 83-й благодаря голу форварада Никласа Фюллькруга. В итоге была зафиксирована боевая ничья 1:1.