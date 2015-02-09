Канадец сорвал джекпот национальной лотереи в размере $40 млн
В канадской провинции Онтарио продан лотерейный билет, сорвавший джекпот в $40 млн. Об этом сообщили представители одной из самых популярных лотерей Канады – Lotto Max, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
На данный момент известно, что заветный квиток был продан в одном из небольших частных продуктовых магазинов города Васага-Бич. Как заверяет хозяин магазинчика Арменак Кишишиан, счастливый билет купил один из завсегдатаев заведения. "Это точно он, после розыгрыша он пришел к нам и сверял выигрышные номера со своим билетом. Наш клиент был невероятно взволнован, чего раньше за ним не наблюдалось", – объяснил свою догадку продавец.
Пока владелец выигрышного лотерейного билета не обращался к представителям розыгрыша.
Вероятность победить в Lotto Max составляет 1 к 28 000 000. Она была запущена в Канаде в 2009 году и с тех пор стала одной из самых популярных местных лотерей с крупнейшими джекпотами, которые могут достигать $50 млн. Для выигрыша главного приза необходимо угадать 7 основных номеров – от 1 до 49.