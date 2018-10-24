В мире
Канадский рэпер погиб на съемках клипа
Известный в Канаде рэпер Джон Джеймс Мак-Мюррей погиб во время съемок клипа, сообщает Ria.ru
.
В финальной сцене исполнителю предстояло пройти по крылу летящего самолета Cessna. Несмотря на то, что у него был парашют, произошел несчастный случай.
Рэпер не удержался, упал, какое-то время держался за крыло, но затем разжал руки. К этому времени у него уже не осталось времени, чтобы раскрыть парашют.
Мак-Мюррей скончался на месте.
Пилот не пострадал и успешно посадил воздушное судно.