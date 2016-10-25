Канал Kazakh TV презентует картину о Казахском ханстве
Ботагоз Балтабаева
Сегодня, 25 октября, на телеканале Kazakh TV стартует показ многосерийного документального фильма "Под вечным оком неба", передает Kazpravda.kz.
Монгольские завоевания и геополитический передел мира, хроника покорения казахских племен, борьба за наследство Чингисхана, возникновение первого самостоятельного казахского государства в 1465 году, правление ханов Жанибека и Керея и их сыновей Касыма и Бурундука – о всех этих исторических событиях повествует кинокартина "Под вечным оком неба". Ее режиссером стал Бахыт Каирбеков. Проект создан на основе книги Нурсултана Назарбаева "В потоке истории" и снят по заказу министерства культуры и спорта РК в прошлом году.
Еще до презентации в родных стенах картина удостоилась высшей награды в номинации "За инновационный проект" на международном кинофестивале в Китае и получила приз от министерства культуры КНР. Также в прошлом году фильм был удостоен высокой награды кинофестиваля The World of Knowledge за лучший сценарий и презентован в США – в Университете Джорджа Вашингтона и на киностудии Роберта де Ниро Tribecafilm.
Кроме того, известно, что российские зрители уже имели возможность оценить наш отечественный продукт. Фильм показали на российском телеканале "Время" Всемирной сети "1 канал". Теперь же пришла очередь самим казахстанцам увидеть и дать свою оценку кинокартине. Первую серию многосерийного документального фильма "Под вечным оком неба" покажут на телеканале Kazakh TV в 19.00 и 22.00 часов.