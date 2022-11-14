Канал незаконной миграции через границу Казахстана перекрыл КНБ

Разоблачена трансграничная преступная группировка, организовывавшая каналы незаконной миграции через границу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

21 октября Департамент Пограничной службы КНБ по Туркестанской области во взаимодействии с прокуратурой пресек деятельность трансграничной преступной группировки, специализировавшейся на организации каналов незаконной миграции через государственные границы Казахстана, Узбекистана и России лиц, имеющих ограничение на пересечение границы.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий задержан иностранный гражданин, являющийся активным участником преступной группировки, при получении им 700 тысяч тенге за оказание услуг противоправного характера.

В отношении иностранца и других членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 уголовной статьи «Организация незаконной миграции», – отметили в КНБ.

Задержанный помещен под стражу.