Фото: пресс-служба КНБ РК
Происшествия

Канал незаконной миграции через границу Казахстана перекрыл КНБ

Разоблачена трансграничная преступная группировка, организовывавшая каналы незаконной миграции через границу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

21 октября Департамент Пограничной службы КНБ по Туркестанской области во взаимодействии с прокуратурой пресек деятельность трансграничной преступной группировки, специализировавшейся на организации каналов незаконной миграции через государственные границы Казахстана, Узбекистана и России лиц, имеющих ограничение на пересечение границы.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий задержан иностранный гражданин, являющийся активным участником преступной группировки, при получении им 700 тысяч тенге за оказание услуг противоправного характера.

В отношении иностранца и других членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 уголовной статьи «Организация незаконной миграции», – отметили в КНБ.

Задержанный помещен под стражу.

 

 

Популярное

Все
Жители Риддера потребовали вернуть городскую теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность
Строительные дефекты выявлены практически в каждом доме, возведенном для погорельцев из Аулиекольского района
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Конституционный суд: по надежным лекалам
Что стоит дом построить
​​​​​​​Свернуть с дороги в «климатический ад»
Кубок Казахстана у «Ордабасы»
Преодолеть правовой нигилизм
Демократии надо учиться
​​​​​​​Если с болезнью не справиться...
​​​​​​​Три «орешка» Сарыозека
Помощь сердцу и сосудам
Общемедальный зачет за нами
​​​​​​​Знакомьтесь, это Достоевский
Быть или казаться здоровой?
Обновления локомотивов – только от отечественного производителя
Вирус тоже хочет жить
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 ноября
Беспилотники и марихуана
Вакцина от равнодушия
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Браконьер на лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете (видео)
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Премьер Казахстана прибыл в Египет
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу

Читайте также

Происшествия
Поезд насмерть сбил горняка печально известной шахты имени …
Происшествия
Почти месяц ищут тело утонувшего рыбака в Карагандинской об…
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Общество
Среди пострадавших казахстанцев нет – МИД РК о теракте в Ст…
Происшествия , В мире
Видео задержания предполагаемого исполнителя теракта в Стам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]