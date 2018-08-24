Происшествия

Канал поставки наркотиков между Астаной и Шортандинским районом прикрыли полицейские

Рустам Мухаметкалиев
В Акмолинской области за незаконный сбыт марихуаны задержан 35-летний житель Астаны, который наладил канал поставки наркотических средств, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В результате проведения длительных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом на территории Шортандинского района был установлен и задержан местный житель, в настоящее время проживающий в столице, наладивший канал поставки марихуаны на "родину", – сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинского региона.

Мужчина был задержан за незаконный сбыт более 10 грамм марихуаны. В ходе обыска принадлежащей ему автомашины, полицейские обнаружили и изъяли 7 свертков с веществом растительного происхождения, которые направили на экспертизу.

В отношении астанчанина начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 1 УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств". Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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