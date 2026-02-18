Канал сбыта наркотиков пресекли в Жамбылской области

Закон и Порядок
89
Дана Аменова
специальный корреспондент

По данному факту начато досудебное расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жамбылской области в ходе длительной разработки пресечена деятельность преступной группы из четырех жителей, занимавшихся сбытом наркотиков каннабисной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По месту проживания задержанных изъяты марихуана высушенная — свыше 100 кг, гашиш — более 2 кг и смола каннабиса.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 3, статьи 297 уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении задержанных дополнительно вменяется 7 фактов сбыта наркотических средств, устанавливаются каналы поставки наркотиков в другие регионы. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания», – прокомментировали в правоохранительных органах. 

Там же добавили, что работа в данном направлении продолжается.

#полиция #МВД #наркотики #Жамбылская область #сбыт #канал

