Фото: пресс-службы МВРИ

Вопросы реконструкции и капитального ремонта оросительных каналов и других гидротехничес­ких сооружений, расширения площадей орошаемых сельхозкультур, а также сбережения поливных ресурсов являются для респуб­лики важнейшими, учитывая изменения глобального климата. В этой связи логичным и закономерным шагом стал Указ Президента Казахстана о соз­дании в 2023 году отраслевого Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ).

В своих программных выступ­лениях Глава государства постоянно озвучивает задачи, которые предстоит решить в этой сфере. В Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент отметил: «Казахстан располагает значительными площадями земель вдоль крупных источников воды, орошение которых способно увеличить урожайность традиционных культур в два – два с половиной раза. При этом расширение посевов должно осущест­вляться исключительно с применением передовых влагосберегающих и агрохимических технологий… Проблема дефицита водных ресурсов в нашей стране требует системных и решительных мер».

Касым-Жомарт Токаев тему мелиорации продолжил на недавнем III Форуме работников сельского хозяйства. Президент счел нужным подчеркнуть, что в настоящее время начата реконструкция и ремонт 4,6 тыс. км оросительных каналов. Около тысячи километров будут введены в эксплуа­тацию уже до конца года, что улучшит снабжение 200 тыс. га орошаемых земель. Правительству дано указание совместно с акиматами увязать планы расширения орошения с водообеспечением, состоя­нием каналов и мощнос­тью линий электропередачи.

По информации пресс-службы МВРИ, в целом в республике на сегодня функционирует 8 577 оросительных каналов общей протяженностью около 45 тыс. км. Их техническое сос­тояние разнится, поскольку 35 485 км каналов (79%) находятся в земляном русле и только 9 515 км (21%) имеют бетонную облицовку.

Таким образом, первые, а это основная часть казахстанских ирригационных каналов, дают огромные потери воды. Уменьшить их призвана модернизация оросительной инфраструктуры, определенная приоритетным направлением государственной политики в водной отрасли.

Работа ведется в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы. Документом предусмотрены реконструкция и модернизация 14,5 тыс. км оросительных каналов, в том числе 3,5 тыс. км с элементами цифровизации.

Для водного хозяйства респуб­лики период 2021–2024 годов был отмечен значительным результатом: капитальный ремонт и реконструкция проведены на 884 каналах общей протяженностью более 5 406 км.

В 2024–2025 годах за счет рес­публиканского бюджета, целевых трансфертов и средств международных финансовых организаций завершена реконструкция 190 каналов общей протяженностью 1 458,2 км. Все это позволило снизить потери воды до 47%.

Как отметили в МВРИ, 2026 год отмечен увеличением масштабов работ. Ведется реконструкция более чем 4,6 тыс. км оросительных каналов. По итогам девяти месяцев работы выполнены на 550 км, до конца года планируется завершить реконструкцию и капремонт примерно одной тысячи километров оросительных сетей, что позволит снизить потери воды до 43%. К 2028-му намечено довести этот показатель до 35%, а к 2030-му – до 25%.

Таким образом, начиная с 2024 года наблюдается наращивание темпов реконструкции.

На 2026–2028 годы при поддерж­ке Исламского банка развития (ИБР) предусмотрено осуществление 96 проектов по реконструкции оросительных каналов общей протяженностью 978 км в шести областях: Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жетысу и Западно-Казахстанской.

Кроме того, в Туркестанской облас­ти и Жетысу в стадии завершения находятся восемь проектов по восстановлению 209,8 км каналов. Они уже забетонированы по всей своей протяженности, пробурено 512 скважин вертикального дренажа.

Проект по усовершенствованию ирригационно-дренажных систем общей площадью 105 065 га претворяется в жизнь в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях. В рамках данной инженерной инициативы из 1 565 км дренажных систем восстановлено 1 463 км. Работы окончены на 8 из 11 проектных зон. На оставшихся трех проект будет завершен до конца 2026 года.

Основная сеть мелиоративных каналов, как и работы по их реконструкции и ремонту, приходятся на южные регионы республики. Вместе с тем транс­формация ирригационных сис­тем имеет страновой масштаб и затрагивает все регионы. В областях Абай и Восточно-Казахстанской сформирован пул из 22 проектов по восстановлению и развитию гидротехнических сооружений и ирригационных систем со сроками исполнения в 2027–2029 годах.

Работы финансируются за счет рес­публиканского бюджета, целевых транс­фертов, средств РГП «Казводхоз» и поддержки международных финансовых организаций – Всемирного банка, ИБР и ЕБРР.

Учитывая, что оросительная сеть республики многие годы без надлежащего отраслевого контроля пребывала в запус­тении и успела местами обмелеть, зарасти илом, весьма актуальны стали работы по ее механической очистке. В 2023 году в рамках ремонта и модернизации было очищено 678 км, в 2025-м – 1 840 км каналов. В 2026-м этот показатель составил 2 342 км, а в 2027-м будет приведено в порядок 3 800 км каналов.