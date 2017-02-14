Канализация – признак цивилизации

В восьми городах области, включая Шымкент, проживает порядка 1 млн 300 тыс. человек. При этом, по данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, централизованным водоотведением и канализацией охвачены только 44% городских жителей. Такой роскошью пользуются 54% населения областного центра, она доступна трети ленгерцев. В Туркестане таких жителей 12%, в Арыси – 2,3%, а в Шардаре и того меньше.
Самый высокий показатель «счастливчиков» в Кентау – 74%. Правда, сами кентаусцы себя такими не считают. Изношенность внутриквартальных сетей, построенных более полувека назад, достигла 60%. Поддерживать их в относительно рабочем состоянии удается бесконечным латанием дыр в ходе проведения текущего ремонта. Но и это еще полбеды. Настоящим бедствием для Кентау является то, что канализационные очистные сооружения (КОС) давно вышли из строя и эффект очистки стоков практически нулевой. Все отходы жизнедеятельности города сбрасываются на рельеф местности. Фекалии растекаются окрест, образуя зловонные озера, отравляя испарениями воздух и просачиваясь в подземные горизонты.
Впрочем, такая ситуация не только в Кентау, но и во многих других городах области. Очистные сооружения для фильтрации сточных вод в большинстве городов Южного Казахстана, крупных селах и поселках, имеющих систему канализации, давно вышли из строя или находятся в аварийном состоянии, превратившись в источники повышенной экологической опасности. И как правило, местные власти на них не обращают внимания. Не сказать, чтобы ничего не делалось. В последние годы построены очистные сооружения в Туркестане и Шымкенте. В областном центре завершен первый этап реконструкции – модернизация сооружений по очистке воды с применением передовых технологий и оборудования. Реконструкция произведена за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость первого этапа составляет 5,7 млн евро. Второй этап реконструкции обеспечит переработку отходов производства – сырого осадка и избыточного активного ила – с выработкой «зеленой» электроэнергии. В Туркестане тоже ведут строительство второй очереди КОС.
Положительные сдвиги есть, но они не соответствуют масштабу бедствия. К примеру, в Арыси от очистных сооружений остались одни развалины, а поля фильтрации уже занимают 150 га, и с каждым годом их площадь только увеличивается. Горожан спасает лишь то, что расположены они в 6 км от города и роза ветров уносит зловонный запах в противоположную сторону от Арыси. Ленгерцы в этом смысле находятся в куда более сложной ситуации, хотя, казалось бы, проблем там быть и вовсе уже не должно. В 2014 году на реконструкцию очистных сооружений было выделено 350 млн тенге. На эти средства разработана проектная документация по реконструкции КОС № 1–3. Увы, работы выполнены только по реконструкции КОС № 1 и КОС № 2.
– Третью очистную станцию в Ленгере так и не построили, хотя старое сооружение полностью разрушено и давно вышло из строя, – комментирует ситуацию инспектор департамента экологии по ЮКО Татьяна Ленникова. – Между тем в городе упорно строят пятиэтажные жилые дома. Напрашивается вопрос: кто и почему дает «добро» на такие проекты, не решив проблему строительства коммуникаций?! Неоднократно экологи штрафовали ГКП «Ленгер су», подавали исковые заявления в межрайонный экономический суд на приостановление работ. В итоге всех принимаемых нами мер там обустроили накопители стоков. Но это не выход из ситуации. Сточные воды без очистки собираются в резервуарах, стоит запах, идут брожение и фильтрация в подземные горизонты. Резервуары находятся в плотном кольце жилой застройки без ограждения. Никакой санитарной и охранной зоны нет. А если кто утонет – ведь глубина там до шести метров?!
На невыносимый запах и опасное соседство с полями фильтрации жалуются и шымкентцы, проживающие в массиве «Тассай-2». Как так получилось, что пруд-накопитель и жилые дома отделяют считанные десятки метров? Кто выделил людям здесь участки под строительство жилья?
– На одном из совещаний аким города поделился планами о превращении Шымкента во второй Лас-Вегас, – говорит Ирина Казаринова, директор ТОО «Био-мех», занимающегося очисткой сточных вод областного центра. – Планы, конечно, весьма заманчивые. Но может, стоит начать с прокладки системы канализации и водоотведения? В Шымкенте только 12% частных домовладений имеют канализацию. У жителей около 100 тыс. частных домовладений нет возможности подключения к канализационным сетям города. Люди пользуются выгребными ямами и в лучшем случае септиками. Между тем обеспечение одинакового уровня жизни в центре города и на его окраине – насущная задача центральной и местной власти. Канализация – это признак цивилизации, жизненная необходимость, а не роскошь.
Руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Мараим говорит, что обо всех этих проблемах руководство области знает. Более того, в конце прошлого года разработана и утверждена Программа развития водоотведения и канализации на 2017–2020 годы. Она предусматривает выделение за это время 10,8 млрд тенге на частичное решение проблемы. При этом по программе «Нұрлы жол» на возвратной основе будет профинансировано 3,4 млрд тенге, все остальное – бюджетные траты. Программа в той или иной степени предполагает решение наиболее насущных проблем всех восьми городов. К примеру, в Жетысае еще в 2014 году завершили строительство КОС, затратив 1,5 млрд тенге. Но очистные сооружения до сих пор так и не работают. Запустить их смогут после прокладки внутриквартальных канализационных сетей. В бюджете нынешнего года средства заложены пока только на разработку ПСД на прокладку внутриквартальных сетей. Так что жетысайцам придется подождать, пока они смогут причислить себя к «цивилизованным» жителям.
В бюджете текущего года предусмотрено 60 млн тенге и на разработку ПСД для строительства КОС в Кентау. Их возведение, затраты на которое, по предварительным расчетам, обойдутся в 2 млрд тенге, планируют завершить к 2020 году. Обещают в государственном кошельке найти и 800 млн тенге, необходимые для возведения очистных сооружений в Арыси. В 2,5 млрд тенге обойдутся прокладка канализационных сетей и возведение КОС в Сарыагаше.
– За предстоящие четыре года мы планируем обеспечить водоотведением и системой канализации 53% городского населения, – рассказывает Маргулан Мараим. – Это на 11% больше, чем сейчас. И речь только о восьми городах. Сколько понадобится времени, чтобы решить проблему в масштабах всей области, включая районные центры и крупные поселки, сложно сказать. Думаю, на это уйдет лет 20, не меньше. А уж капитальные затраты и вовсе невозможно просчитать.
Пока же отходами своей жизнедеятельности южане загрязняют окружающую среду, надеясь, что природа все стерпит. Экологи говорят, что больше всего достается рекам Ленгерке, Бадам и Келес.
– Ленгерка протекает через весь Ленгер, – говорит Валентина Лукьянова, руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ЮКО. – На ее берегу расположены больницы, школы, частные жилые дома, в которых нет системы канализации. Все стоки направляются в реку. Точно так же в кольце плотной жилой застройки оказалась река Бадам. Последние четыре года не работает насосная станция в поселке Мунайши, входящем в состав областного центра. Она должна качать стоки на очистные сооружения, но который год все бытовые стоки без очистки идут прямиком в Бадам. Рядом с канализационной насосной станцией обустроили резервуары, чтобы туда откачивать стоки и вывозить машинами. Недавно мы там проводили мониторинг и увидели совершенно недопустимую картину: все ямы переполнены нечистотами, которые переливаются через край и текут прямиком в Бадам.
Интересно: кого-то, кроме экологов, еще беспокоит этот вопрос?