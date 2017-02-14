Канализация – признак цивилизации Статьи 1983 Любовь Доброта, Шымкент

В восьми городах области, включая Шымкент, проживает порядка 1 млн 300 тыс. человек. При этом, по данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, централизованным водоотведением и канализацией охвачены только 44% городских жителей. Такой рос­кошью пользуются 54% населения областного цент­ра, она доступна трети ленгерцев. В Туркестане таких жителей 12%, в Арыси – 2,3%, а в Шардаре и того меньше.



Самый высокий показатель «счастливчиков» в Кентау – 74%. Правда, сами кентаусцы себя такими не считают. Изношенность внутриквартальных сетей, построенных более полувека назад, достигла 60%. Поддерживать их в относительно рабочем состоя­нии удается бесконечным латанием дыр в ходе проведения текущего ремонта. Но и это еще полбеды. Настоящим бедствием для Кентау является то, что канализационные очистные сооружения (КОС) давно вышли из строя и эффект очистки стоков практически нулевой. Все отходы жизнедеятельности города сбрасываются на рельеф местности. Фекалии растекаются окрест, образуя зловонные озера, отравляя испарениями воздух и просачиваясь в подземные горизонты.



Впрочем, такая ситуация не только в Кентау, но и во многих других городах об­ласти. Очистные сооружения для фильтрации сточных вод в большинстве городов Южного Казахста­на, крупных селах и поселках, имеющих систему канализации, давно вышли из строя или находятся в аварийном состоянии, превратившись в источники повышенной экологической опасности. И как правило, местные власти на них не обращают внимания. Не сказать, чтобы ничего не делалось. В последние годы построены очистные сооружения в Туркестане и Шымкенте. В областном центре завершен первый этап реконструкции – модернизация сооружений по очистке воды с применением передовых технологий и оборудования. Реконструкция произведена за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость первого этапа составляет 5,7 млн евро. Второй этап реконструкции обеспечит переработку отходов производства – сырого осадка и избыточного активного ила – с выработкой «зеленой» электроэнергии. В Туркестане тоже ведут строительство второй очереди КОС.



Положительные сдвиги есть, но они не соответствуют масштабу бедствия. К примеру, в Арыси от очистных сооружений остались одни развалины, а поля фильтрации уже занимают 150 га, и с каждым годом их площадь только увеличивается. Горожан спасает лишь то, что расположены они в 6 км от города и роза ветров уносит зловонный запах в противоположную сторону от Арыси. Ленгерцы в этом смысле находятся в куда более сложной ситуации, хотя, казалось бы, проблем там быть и вовсе уже не должно. В 2014 году на реконструкцию очистных соору­жений было выделено 350 млн тенге. На эти средства разработана проектная документация по реконструкции КОС № 1–3. Увы, работы выполнены только по реконструкции КОС № 1 и КОС № 2.



– Третью очистную станцию в Ленгере так и не построили, хотя старое сооружение полнос­тью разрушено и давно вышло из строя, – комментирует ситуа­цию инспектор департамента экологии по ЮКО Татьяна Ленникова. – Между тем в городе упорно строят пя­тиэтажные жилые дома. Напрашивается вопрос: кто и почему дает «добро» на такие проекты, не решив проблему строительства коммуникаций?! Неоднократно экологи штрафовали ГКП «Ленгер су», подавали исковые заявления в межрайонный экономический суд на приостановление работ. В итоге всех принимаемых нами мер там обустрои­ли накопители стоков. Но это не выход из ситуации. Сточные воды без очистки собираются в резервуарах, стоит запах, идут брожение и фильтрация в подземные горизонты. Резервуары находятся в плотном кольце жилой застройки без ограж­дения. Никакой санитарной и охранной зоны нет. А если кто утонет – ведь глубина там до шес­ти метров?!



На невыносимый запах и опас­ное соседство с полями фильтрации жалуются и шымкентцы, проживающие в массиве «Тассай-2». Как так получилось, что пруд-накопитель и жилые дома отделяют считанные десятки метров? Кто выделил людям здесь участки под строительство жилья?



– На одном из совещаний аким города поделился планами о превращении Шымкента во второй Лас-Вегас, – говорит Ирина Казаринова, директор ТОО «Био-мех», занимающегося очисткой сточных вод областного центра. – Планы, конечно, весьма заманчивые. Но может, стоит начать с прокладки системы канализации и водоотведения? В Шымкенте только 12% частных домовладений имеют канализацию. У жителей около 100 тыс. частных домовладений нет возможности подключения к канализационным сетям города. Люди пользуются выгребными ямами и в лучшем случае септиками. Между тем обеспечение одинакового уровня жизни в центре города и на его окраине – насущная задача центральной и местной власти. Канализация – это признак цивилизации, жизненная необходимость, а не роскошь.



Руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Мараим говорит, что обо всех этих проблемах руководство области знает. Более того, в конце прошлого года разработана и утверждена Программа развития водоотведения и канализации на 2017–2020 годы. Она преду­сматривает выделение за это время 10,8 млрд тенге на частичное решение проблемы. При этом по программе «Нұрлы жол» на возвратной основе будет профинансировано 3,4 млрд тенге, все остальное – бюджетные траты. Программа в той или иной степени предполагает решение наиболее насущных проблем всех восьми городов. К примеру, в Жетысае еще в 2014 году завершили строительство КОС, затратив 1,5 млрд тенге. Но очистные сооружения до сих пор так и не работают. Запустить их смогут после прокладки внутри­квартальных канализационных сетей. В бюджете нынешнего года средства заложены пока только на разработку ПСД на прокладку внутриквартальных сетей. Так что жетысайцам придется подождать, пока они смогут причислить себя к «цивилизованным» жителям.



В бюджете текущего года преду­смотрено 60 млн тенге и на разработку ПСД для строительства КОС в Кентау. Их возведение, затраты на которое, по предварительным расчетам, обойдутся в 2 млрд тенге, планируют завершить к 2020 году. Обе­щают в государственном кошельке найти и 800 млн тенге, необходимые для возведения очистных соору­жений в Арыси. В 2,5 млрд тенге обойдутся прокладка канализационных сетей и возведение КОС в Са­рыагаше.



– За предстоящие четыре года мы планируем обеспечить водоотведением и системой канализации 53% городского населения, – рассказывает Маргулан Мараим. – Это на 11% больше, чем сейчас. И речь только о восьми городах. Сколько понадобится времени, чтобы решить проблему в масштабах всей области, включая районные центры и крупные поселки, сложно сказать. Думаю, на это уйдет лет 20, не меньше. А уж капитальные затраты и вовсе невозможно просчитать.



Пока же отходами своей жизнедеятельности южане загрязняют окружающую среду, надеясь, что природа все стерпит. Экологи говорят, что больше всего достается рекам Ленгерке, Бадам и Келес.



– Ленгерка протекает через весь Ленгер, – говорит Валентина Лукьянова, руководитель отдела лабораторно-аналитичес­кого контроля департамента экологии по ЮКО. – На ее берегу расположены больницы, школы, частные жилые дома, в которых нет системы канализации. Все стоки направляются в реку. Точно так же в кольце плотной жилой застройки оказалась река Бадам. Последние четыре года не работает насосная станция в поселке Мунайши, входящем в состав областного центра. Она должна качать стоки на очистные сооружения, но который год все бытовые стоки без очистки идут прямиком в Бадам. Рядом с канализационной насос­ной станцией обустроили резервуары, чтобы туда откачивать стоки и вывозить машинами. Недавно мы там проводили мониторинг и увидели совершенно недопустимую картину: все ямы переполнены нечистотами, которые переливаются через край и текут прямиком в Бадам.



Интересно: кого-то, кроме экологов, еще беспокоит этот вопрос?

