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В 2027 году продолжится модернизация тепловых, электрических и водопроводных сетей. Общая стоимость новых и переходящих проектов составит 822,6 млрд теңге. К реализации готовы 366 проектов. Среди регионов, наиболее активно осваивающих средства, – область Жетісу, Западно-Казахстанская и Алматинская области.



По поручению Каната Бозумбаева проведен мониторинг 135 проектов в девяти регионах. По его итогам предложено упростить закупочные процедуры, расширить участие коммунальных предприятий с высоким износом сетей и предусмотреть пересмотр стоимости проектов при обоснованном увеличении затрат.



Вице-премьер поручил до 15 декабря подготовить поправки и до конца года принять соответствующее постановление Правительства. Министерству национальной экономики и Комитету по регулированию естественных монополий необходимо еженедельно рассматривать проблемные вопросы с регионами, а проектным управляющим – сопровождать объекты до ввода в эксплуатацию.



В 2027 году реконструкция электросетей запланирована в семи регионах: Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской и Атырауской областях. Для реализации проектов потребуются кабельная продукция, опоры линий электропередачи и другое оборудование.



Министерству промышленности и строительства поручено до 1 января опубликовать потребность регионов в материалах и оборудовании на предстоящий год, чтобы отечественные предприятия могли заранее спланировать производство.



Итоги выполнения поручений будут рассмотрены на заключительном заседании Проектного офиса в декабре.