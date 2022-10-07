Канат Ислам прошел взвешивание перед боем в США

Известный казахстанский боксер Канат Ислам (28-1, 22 КО) по прозвищу «Казах» прошел процедуру взвешивания перед следующим боем в Соединенных Штатах Америки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В преддверии поединка с представителем Аргентины Хавьером Франсиско Масьелем (34-17, 23 КО) по прозвищу «Зверь» боксер из Казахстана уложился в рамки средней весовой категории.

Поединок состоится сегодня, 7 октября, в Плант-Сити (штат Флорида, США).

Отметим, что последний бой Ислам провел против британского боксера Джимми Келли (26-3, 10 КО) и потерпел поражение раздельным решением судей.

Поединок проходил за титул WBO Global в среднем весе.