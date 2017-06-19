Канат Ислам вошел в топ-3 рейтинга WBA

Вышел обновленный рейтинг боксеров мира по версии WBA, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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Некоторые изменения коснулись и казахстанских боксеров.
Так, Иса Акбербаев поднялся на одну строку в первом тяжелом весе, став 14-м. Канат Ислам поднялся на третью строчку в первой средней категории. Жанкош Тураров остался десятым в полусреднем дивизионе.
Напомним, ранее Всемирная боксерская ассоциация лишила своего титула "регулярного" чемпиона мира Бейбута Шуменова, который в скором времени может завершить карьеру
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