Канат Саудабаев стал депутатом Мажилиса

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Мажилиса Каната Саудабаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Центризбиркомом, по представлению руководящего органа партии "Нур Отан", принято постановление о передаче освободившегося мандата депутата Мажилиса Парламента члену общественного объединения "Партия "Нур Отан" Саудабаеву Канату Бекмурзаевичу", – говорится в распространенном сообщении.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Куандык Турганкулов вручил депутату соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Канат Саудабаев свой трудовой путь начал в 1968 году с должности старшего методиста республиканского Дома народного творчества. После чего стал режиссером Казахского государственного академического театра драмы им. М. О. Ауэзова, режиссером – руководителем Казахского циркового коллектива "Союзгосцирк". Он является создателем ансамбля "Табунщики-джигиты". Руководил Казахским государственным цирком.
Карьеру в госорганах начал в 1976 году с должности заведующего отделом культуры управления делами Совета министров Казахской ССР. Уже через год Саудабаева назначают заместителем министра культуры Казахской ССР.
Далее он занимал посты: председателя Государственного комитета Казахской ССР по кинематографии; первого зампредседателя Государственного комитета Казахской ССР по культуре. В 1990 году Канат Саудабаев возглавил данный комитет.
В период с сентября 1991 года по май 1992 являлся полномочным представителем Казахской ССР в СССР. После чего был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Турции.
В 1994 году в течение 7 месяцев возглавлял МИД. А в последующий период времени, до 1999 года, представлял интересы республики в таких странах, как Турция, (10.1994–11.1996), Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия (11.1996–13.10.1999), США (12.2000–15.05.2007).
В промежутке между 1999 и 2000 годами руководил Канцелярией Премьер-Министра РК.
Саудабаев был Государственным секретарем Казахстана с 2007. С 2009 года по 2011 совмещал эту должность с постом главы МИД.
Последняя занимаемая им должность – директор Многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения "Назарбаев-центр" (01.2012–04.2013).