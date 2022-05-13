Канатбек Сафинов встретился с юристами в Алматы

Депутат Канатбек Сафинов провел встречу с представителями палаты профессиональных юридических консультантов в Алматы, где он обсудил с ними предлагаемые дополнения в Конституцию, отметив значимость их внесения посредством республиканского референдума.

Также участники встречи обсудили актуальные вопросы судопроизводства и рассмотрели планируемые изменения в законопроекты касающиеся деятельности суда.

«Необходимо усилить практическую реализацию функции парламентского контроля за исполнением законов Правительством. В этой связи, инициатива по переходу от суперпрезидентской системы правления к сильному Парламенту является как никогда актуальной» - сказал сенатор Канатбек Сафинов.

В ходе встречи Канатбек Сафинов рассказал о документах по которым в данный момент ведется работа совместно с другими депутатами Сената и Мажилиса Парламента.