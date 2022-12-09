Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
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Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
«Назначить Жайсанбаева Канатбека Бахытовича помощником президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан», - сообщается на сайте президента.
На должность заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан распоряжением главы государства Габидулла Оспанкулов.