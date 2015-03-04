Кандидат от КНПК надеется на поддержку казахстанцев в электоральный период Политика Батырбек Агимбетов

Кандидат в президенты от Коммунистической народной партии Казахстана Тургун Сыздыков надеется на поддержку электората, передает корреспондент Kazpravda.kz со съезда партии в Астане.



"Несмотря на то, что мы – молодая партия, мы надеемся на поддержку казахстанцев", – сообщил претендент на участие в президентских выборах от КНПК.



Глава парламентской фракции "Народные коммунисты" Владислав Косарев отметил, что участие в выборах КНПК – это возможность поднять авторитет партии и помочь в развитии государства.



"Мы намерены поднять партию, выстроить ее ряды, сделать полезное для общества и сделать хороший шаг в укреплении нашей страны. Направление нашей партии совпадает с направлением Главы государства, который сказал: "Казахстан 2050 года – это общество всеобщего труда. Страна с развитой экономикой, где делается все для человека, где люди свободны и равны, а власть справедлива". Вот мы и хотим справедливости, чтобы партия добивалась успехов", – заявил Косарев.

