Кандидат от рабочих
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Наталья ИВАНОВА, Темиртау
Тридцатилетний молодежный лидер прошел праймериз на выборы в депутаты городского маслихата от филиала партии «Нур Отан» в АО «АМТ». Четвертый год Алибек работает газовщиком доменной печи. Позади служба в погранвойсках, учеба в вузе, когда занятия приходилось совмещать с учебой. Работа, как говорит Алибек, непростая, закаляющая характер.
– Темиртау – индустриальный город, вносящий весомый вклад в экономику страны: здесь действует единственный гигант черной металлургии. Я решил отстаивать интересы его трудовой молодежи, – объясняет Алибек желание реализоваться в представительной власти. – Хочу оправдать доверие бригады, партии, поддержавшей меня в желании баллотироваться в городской маслихат.