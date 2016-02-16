​Кандидат от рабочих

Тридцатилетний молодежный лидер прошел праймериз на выборы в депутаты городского маслихата от филиала партии «Нур Отан» в АО «АМТ». Четвертый год Алибек работает газовщиком доменной печи. Позади служба в пог­ранвойсках, учеба в вузе, когда занятия приходилось совмещать с учебой. Работа, как говорит Алибек, непрос­тая, закаляющая характер.

– Темиртау – индустриальный город, вносящий весомый вклад в экономику страны: здесь действует единственный гигант черной металлургии. Я решил отстаи­вать интересы его трудовой молодежи, – объясняет Алибек желание реализоваться в представительной власти. – Хочу оправдать доверие бригады, партии, поддержавшей меня в желании баллотироваться в городской маслихат.