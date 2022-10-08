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Политика
ЦИК: Мейрам Кажыкен соответствует требованиям к кандидатам в президенты РК

Кандидат в президенты Казахстана Мейрам Кажыкен соответствует предъявляемым к нему Конституцией Казахстана и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» требованиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.

8 октября 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана, в котором приняли участие представители политических партий, средств массовой информации, в режиме видеоконференцсвязи члены территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы.

На заседании был рассмотрен вопрос об установлении соответствия кандидата в президенты Республики Казахстан Мейрама Зекешевича Кажыкена.

С докладом по вопросу повестки дня выступил член Центризбиркома Шавкат Утемисов. Он сообщил, что в отношении кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена ЦИК РК, в соответствии с требованиями статьи 59 Конституционного закона о выборах, направил соответствующие запросы в уполномоченные государственные органы.

«Согласно сведениям, поступившим от них, в отношении Мейрама Кажыкена отсутствуют препятствия для регистрации в качестве кандидата в президенты страны.

Так, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, Мейрам Кажыкен соответствует предъявляемым к кандидатам в президенты Казахстана требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

Согласно представленным данным Министерства внутренних дел, является гражданином Республики Казахстан по рождению, проживает в Казахстане последний 61 год», – отметили в ЦИК.

На основании заключения лингвистической комиссии от 8 октября 2022 года свободно владеет государственным языком.

Имеет высшее образование согласно представленной копии диплома (проведена сверка с оригиналом диплома).

Согласно представленным данным Агентства РКпо делам государственной службы, опыт работы на государственной службе и выборных государственных должностях – 14 лет.

Согласно представленным Министерством юстиции сведениям, республиканское объединение профсоюзов «Сотрудничество профсоюзов Казахстана» Аманат», выдвинувшее кандидата в президенты Республики Казахстан, имеет документ о регистрации в Министерстве юстиции, добавили в ведомстве.

В этой связи Центризбирком постановил:

1. Установить, что кандидат в президенты Республики Казахстан Кажыкен Мейрам Зекешевич соответствует предъявляемым к нему Конституцией Казахстана и Конституционным законом от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» требованиям.

2. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан.

Сбор подписей будет осуществляться доверенными лицами кандидата.

 

 

 

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