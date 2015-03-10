Кандидат в президенты Сыздыков соответствует требованиям Конституции РК – ЦИК
Шынар Оспанова
Центральная избирательная комиссия признала кандидата в президенты РК Тургуна Сыздыкова соответствующим требованиям Конституции Казахстана. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель избирательной комиссии Куандык Турганкулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"10 марта состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором принято постановление об установлении соответствия кандидата в президенты Республики Казахстан Сыздыкова Тургуна Искаковича предъявляемым Конституцией и конституционным законом "О выборах" требованиям и выдаче ему подписных листов для сбора подписей в поддержку его кандидатуры", – сообщил председатель ЦИК в ходе брифинга.
Напомним, кандидат от народных коммунистов сегодня успешно сдал экзамен по казахскому языку, который проходил в три этапа.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия приняла решение об отказе в регистрации в качестве кандидата Ержану Сергазину в связи с его несоответствием требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты Казахстана Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан". Самовыдвиженец не прошел экзамен на владение государственным языком.