Кандидатов на должность судьи смогут обязать проходить проверку на полиграфе

Кандидаты на должность судьи будут направляться на полиграфическое исследование в случаях, предусмотренных законом "О Высшем судебном совете РК". Соответствующие поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" принял Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сообщалось ранее, поправками предусмотрено создание судебного жюри при Высшем судебном совете для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей . Также при Высшем судебном совете предлагается создать Комиссию по качеству правосудия.
Поправками также предусмотрено исключение процедуры поручительства для кандидатов на должность судьи областного суда. Впервые устанавливается ряд условий, при которых лицо не может занять должность судьи.
Как отмечал ранее председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, представляя проект закона, документом предлагается установить ограничение на занятие судьями аналогичных позиций.
"Председателям судов сейчас ничего не мешает, чтобы они кочевали из одного региона в другой на аналогичную должность. В 35 лет является председателем областного суда и до 65 лет остается на этой должности, нет никаких ограничений. Мы предлагаем установить ограничение – не более двух раз на аналогичной позиции. К примеру, председателем суда человек сможет назначаться на два срока. Иначе такой руководитель со временем может перейти на командный стиль управления. Это влияет на независимость рядовых судей", – пояснял Жакип Асанов.