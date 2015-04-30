Свежий выпуск Кандидатура поддержана

Перед началом заседания состоялось бюро Мажилиса, в ходе которого выступили председатели комитетов и руководители фракций палаты Парламента, высказавшие поддержку решению Главы государства.

В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Казахстан Президент внес на рассмот­рение Мажилиса Парламента кандидатуру Карима Масимова на должность Премьер-Министра Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

– Сейчас мы приступаем к реа­лизации новой программы. Мне необходимо утвердить комиссию, которая немедленно, после праздников, приступит к работе. Чтобы не терять времени на вхождение в курс дела, думаю, нам следует сохранить преемственность работы Правительства. Карим Масимов справляется, у него есть потенциал, соответствующие знания, и мы можем доверить ему и далее продолжать проводимую работу, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Депутаты Мажилиса Парламента единогласно одобрили кандидатуру К. Масимова на должность Премьер-Министра.

В своем выступлении К. Масимов поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что приложит все силы и знания для достижения поставленных задач.