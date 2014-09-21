Кандидаты в президенты Афганистана подпишут соглашение о составе правительства и разделе власти В мире 626 Эльмира Киргеева

Участники второго тура президентских выборов в Афганистане Абдулла Абдулла и Ашраф Гани в воскресенье должны подписать соглашение о создании правительства национального единства и разделе власти, сообщает euronews.com.

По информации СМИ, церемония пройдет в президентском дворце в Кабуле, который по-прежнему занимает Хамид Карзай. Ожидается, что Карзая на посту главы государства сменит Ашраф Гани. Именно он, по предварительным результатам, одержал победу на выборах.

Абдулла Абдулла предположительно станет главой кабинета министров. Окончательные итоги президентских выборов объявят сегодня.

Второй тур голосования состоялся 14 июня 2014 года. Оба кандидата отказались признавать итоги выборов обвинив друг друга в мошенничестве. Политический кризис продолжался более трех месяцев.