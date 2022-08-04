Политика
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Лилия Сыздыкова

На выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау зарегистрированы 18 кандидатов.

Вчера под председательством главы ЦИК РК Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по вопросам организации и проведения выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенных Указом Президента Касым-Жомарта­ Токаева на 24 августа 2022 года.

Открывая заседание, Председатель ЦИК Нурлан Абдиров кратко ознакомил с ходом избирательной кампании по выборам депутатов Сената.

На повестку дня заседания было вынесено три вопроса: об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в сенаторы от областей Абай, Жетісу и Ұлытау; об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования 24 августа; об утверждении Регламента использования функ­ционала интернет-ресурса ЦИК РК при проведении нынешних выборов.

По первому вопросу отчитались председатели территориальных избирательных комиссий областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

По представленым данным, на 6 мандатов по трем регионам было выдвинуто 33 кандидата, однако один из претендентов в области Жетісу и один в области Абай сняли свои кандидатуры по личному заявлению еще до регистрации.

Все кандидаты были проверены на соответствие требованиям законодательства. По итогам проверки установлено: из 31 выдвинувшегося кандидата 10 не представили всех документов, необходимых для регистрации; 3 – не представили необходимого количества подписей в свою поддержку.

В результате по состоянию на 3 августа (дата завершения этапа регистрации) зарегистрированы всего 18 кандидатов (по 6 человек в каждой области).

Из них 11 – работники аппаратов акимов и маслихатов; 4 – работники коммерческих структур; 3 – работники государственных предприятий, учреждений, организаций. По партийной принадлежности: 14 – члены партии «AMANAT»; 4 – не указали партийность. По гендерному составу: 5 женщин и 13 мужчин.

По вопросу изготовления избирательных бюллетеней для дня голосования с докладом выступил член ЦИК Асылбек Смагулов. Он напомнил, что в соответствии с подпунктом 6) статьи 12 Конституционного закона «О выборах в РК» Центральная избирательная комиссия в соответствии со своими полномочиями устанавливает форму бюллетеней для голосования по выборам депутатов Сената Парламента, порядок их изготовления и степень защищенности, а также обеспечивает их изготовление.

В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) в алфавитном порядке государственного языка и строка «Против всех».

Согласно требованиям Конституционного закона о выборах помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, опечатывается и сдается под охрану органам внут­ренних дел.

Списки выборщиков по выборам депутатов Сената Парламента составляются территориальной избирательной комиссией области по представлению секретаря областного маслихата. В него включаются все депутаты маслихатов, расположенных на территории области. Список выборщиков представляется для ознакомления путем публикации в местных СМИ, а также размещается на интернет-ресурсе маслихата области не менее чем за семь дней до выборов. Выборщики могут ознакомиться со списками и проверить правильность данных в помещении избирательной комиссии.

Исходя из норм Конституционного закона о выборах принято постановление «Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенным на 24 августа 2022 года». В нем избирательным комиссиям указанных областей поручено изготовить избирательные бюллетени для голосования в количестве, равном числу выборщиков соответствующей административно-территориальной единицы с резервом в 1% от общего числа выборщиков. Также постановлением установлена степень защищенности избирательных бюллетеней.

По третьему вопросу выступил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов. Он вынес на рассмотрение членов ЦИК проект постановления «Об утверждении Регламента использования функцио­нала интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии РК при проведении выборов депутатов Сената Парламента РК от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенных на 24 августа 2022 года».

Согласно постановлению в целях оперативного информирования заинтересованных участников избирательного процесса о ходе выборов депутата Сената Парламента в день голосования предлагается использовать дополнительный функционал интернет-ресурса ЦИК РК, который предназначен для электронной регистрации выборщиков и подведения предварительных итогов голосования, с отображением их на интернет-ресурсе ЦИК РК.

В целях освещения хода проведения выборов в день голосования для посетителей на главной странице сайта Центризбиркома будут публиковаться информационные сообщения с диаграммами по явке выборщиков и предварительные итоги голосования.

В организационной практике Цент­ральной избирательной комиссии электронное сопровождение выборов депутатов Сената осуществляется с 2017 года.

По итогам заседания Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подчеркнул, что предстоящие выборы депутатов Сената Парламента от областей Абай, Жетісу и Ұлытау должны быть проведены в соответствии с законодательством, в условиях транспарентности и конкуренции.

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