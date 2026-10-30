Кандыагаш прихорашивается

От ремонта домов до новых парков и Центра искусств

Дорога от Актобе на юг области когда-то была настоящим испытанием на прочность и для автомобилей, и для нервов водителей. Новая четырехполосная трасса, открытая после реконструкции в конце 2024 года, сделала путь до Кандыагаша гораздо комфортнее.

Перемены заметны не только на подъезде к городу. Те, кто не бывал здесь много лет, увидят совсем другой Кандыагаш. В начале нулевых районный центр Мугалжарского района переживал непростые времена: заброшенные многоэтажки, темные окна и безлюдные улицы стали приметой экономического спада. Сегодня город постепенно меняется: обновляется жилой фонд, ремонтируются дороги, появляются новые общественные пространства и производства.

Одно из направлений большой работы – обновление многоквартирных домов. В Кандыагаше их более ста. Значительная часть уже прошла модернизацию, однако некоторые здания по-прежнему нуждаются в ремонте.

Чтобы определить объем необходимых работ, за счет районного бюджета провели техническое обследование более 40 домов. Специалисты оценили состоя­ние крыш, подвалов, подъез­дов и других конструктивных элемен­тов. Теперь предстоит подготовить проектно-сметную докумен­тацию, на которую также требуются средства.

– Чтобы снизить расходы жителей, мы привлекаем спонсоров для подготовки проектно-сметной документации. А какие именно работы необходимы – ремонт крыши, подвала или подъездов, замена электропроводки, – собственники квартир определяют на общем собрании, – рассказал аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов.

Этим развитие города не ограничивается. Кандыагаш растет: расширяются микрорайоны Самал и Жанаконыс, формируются новые жилые кварталы. Сегодня здесь проживают более 38 тыс. человек, и с ростом населения потребность в жилье становится все острее.

В 2025 году в городе ввели в экс­плуатацию 50 квартир, в нынешнем продолжается строительство еще 170. Приоритет отдается многоквартирным домам. Такой подход позволяет обеспечить жильем большее количество семей.

Рост города требует развития и уличной инфраструктуры. Подготовлено более 17 проектов по ремонту дорог на городских улицах, в том числе с обустройством тротуаров. Работы планируют вести поэтапно: сначала приводить в порядок основные транспортные магистрали, затем переходить к второстепенным улицам. Объездная дорога, ранее находившаяся в неудовлетворительном состоянии, уже отремонтирована.

Меняется и подход к общественным пространствам. В Кандыагаше приступили к созданию экопарка площадью около трех гектаров. К посадке деревьев присоединились местные жители и бывшие земляки, которые теперь живут в других городах, но продолжают участвовать в жизни родного края.

В планах – благоустройство парка железнодорожников и строительство центра искусств на 600 мест. Проектно-сметная документация центра подготовлена и проходит необходимые согласования.

При этом в городе намерены использовать и существующие здания.

– У нас есть старое здание Дома культуры на 260 мест. Хотим переоборудовать его под музыкальную школу. Дети должны развиваться в разных направлениях, – отметил аким района.

Возможности для занятий спортом в Кандыагаше уже есть: работают два физкультурно-оздоровительных комплекса, открытые в 2021–2022 годах. Один из них оборудован бассейном. В дальнейшем планируется привести в порядок стадионы и установить небольшие спортивные площадки, чтобы дети и взрослые могли заниматься спортом рядом с домом.

За внешними изменениями стоит и не менее важная работа – обновление инженерных сетей. По словам Дархана Ермаганбетова, ситуацию с водоснабжением удалось улучшить благодаря бурению новых скважин и замене старых водопроводных труб на отдельных участках. Ремонт сетей продолжается.

В отопительный сезон особое внимание уделяется работе цент­ральной котельной и подключению домов к теплоснабжению. От надежности коммунальной инфраструктуры зависит повседневная жизнь горожан, поэтому ее модернизация остается одной из задач развития Кандыагаша.

Промышленность и рабочие места

Для Кандыагаша важно не только обновлять жилые кварталы и общественные пространства, но и создавать рабочие места. От этого во многом зависит, смогут ли молодые специалисты после учебы вернуться в родной город и найти здесь применение своим знаниям.

Одним из направлений развития становится промышленность. Для привлечения инвесторов в Кандыагаше выделили территорию площадью около 137 га, включенную в специальную экономическую зону «Актобе». Здесь планируется размещать новые производственные предприятия.

Промышленность в городе уже представлена несколькими предприятиями. В их числе – завод по производству минеральной ваты ТОО «КазТермоГрупп» и предприятие «Неохим», выпус­кающее силикатный кирпич. К действующим производствам присоединился и цех по обработке металлических труб компании «Казэкспоцентр Пайп».

О работе предприятия рассказывает его представитель Асланбек Кульжанов. Сейчас здесь очищают, красят и маркируют готовые трубы. Следующий этап развития – освоение нарезки резьбы и установки муфт, что позволит расширить цикл обработки продукции.

Планируемая мощность цеха – до 10 тыс. тонн труб в год. На предприятии работают 16 человек, в перспективе штат планируют увеличить до 20 сотрудников.

Основные заказы связаны с нефте­газовой отраслью. При этом отдельные виды труб могут применяться и в системах водоснабжения. Среди направлений поставок представитель компании называет Актау, Атырау, Оренбург и другие рынки.

Возможности для развития собственного дела

Следующая наша остановка – парикмахерская Светланы Сержановой.

Несколько лет назад она открыла ее, воспользовавшись программой «Ауыл аманаты». Первый кредит предпринимательница успешно погасила, а в 2026 году получила одобрение на новое финансирование в размере 10,2 млн тенге. Средства направлены на ремонт помещения, обновление интерьера и приобретение современного оборудования.

– Я давно работаю в этой сфере, у меня уже есть свои постоянные клиенты. Сейчас хочу расширить помещение и сделать ремонт. Нужно обустроить комфортную зону ожидания, обновить рабочие места, что позволит мне расширить перечень услуг за счет сдачи в аренду помещения, – делится планами парикмахер.

История Светланы – один из примеров того, как программа «Ауыл аманаты» помогает предпринимателям развивать уже действующий бизнес. В целом по Мугалжарскому району по программе было одобрено 19 проек­тов, еще 13 находятся в подготовке. Среди направлений – небольшие производственные цеха, пекарни, тепличные хозяйства, изготовление полуфабрикатов и животноводство.

Локомотивы на линии

От парикмахерской отправляемся на железную дорогу – одну из основ жизни и экономики Кандыагаша. Здесь работает

Кандыагашское эксплуатационное локомотивное депо, обеспечивающее движение грузовых и пассажирских поездов на железнодорожных направлениях Западного Казахстана.

За работой локомотивов стоит большой коллектив. В депо трудятся 603 человека: машинисты, их помощники, слесари и специа­листы, которые организуют обслуживание и отправку поездов. Основу коллектива составляют жители Кандыагаша и Мугалжарского района.

Как отмечает начальник депо Бауыржан Бисалиев, предприя­тие не испытывает дефицита кад­ров. Прием новых сотрудников проводится через специальную систему подбора персонала: кандидаты проходят тестирование и собеседование.

В парке депо числится 62 локомотива разных серий. Бауыржан Бисалиев объясняет, что одни используются для маневровой работы на станции, другие обслуживают грузовые и пассажирские перевозки. По данным предприятия, значительная часть парка обновилась в последние годы: около 70–80% локомотивов поступили в период с 2024 по 2026 год.

Работа железнодорожников не ограничивается самой станцией. Локомотивные бригады обслуживают направления от Кандыагаша через Никельтау до Алимбета и станции Айтеке би. От техничес­кого состояния машин и готовнос­ти бригад зависит соблюдение графика движения поездов.

В 2027 году в депо запланирован капитальный ремонт производственных корпусов, а сейчас обновляют дом отдыха локомотивных бригад, где машинисты могут восстановить силы после рейсов.

В депо знакомимся с молодым помощником машиниста Аманом Жоламаном. Работа на железной дороге была его детской мечтой. Он окончил Актюбинский колледж транспорта, связи и новых технологий и около двух лет работает на предприятии. Сейчас Аман находится в резерве и совершает поездки на небольшие расстояния, в том числе до Никельтау и Актобе, набираясь опыта и осваивая профессию на практике.

Добро пожаловать в профессию!

Готовить будущих железнодорожников и специалистов других востребованных направлений в Кандыагаше помогает промышленно-экономический колледж.

Сегодня здесь обучаются 376 студентов. Большинство из них учатся по государственному образовательному заказу. В колледже ведется подготовка по девяти специальностям, в числе которых помощник машиниста локомотива, специалист по контроль­но-измерительным приборам и автоматике, техник по компьютерному аппаратному обеспечению, повар, пекарь и кондитер.

Учебный процесс не ограничивается теорией. В колледже оборудованы восемь мастерских, где студенты осваивают практические навыки. Например, будущие специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике учатся работать с учебными стендами, настраивать системы управления уровнем воды и отоплением, разбираться в работе автоматизированного оборудования.

На третьем курсе основной акцент смещается на производственную практику: студенты проводят на предприятиях по пять-шесть месяцев. Будущие железнодорожники и специалисты технического профиля знакомятся с работой местных предприятий, а повара и кондитеры получают опыт в кафе, столовых и кондитерских цехах.

Как рассказал исполняющий обязанности директора колледжа Асет Каманов, выпускники проходят практику и трудоустраиваются в локомотивном депо, на предприятиях железнодорожной связи и в нефтегазовой сфере. Студенты других специальнос­тей также могут начать профессиональный путь у местных предпринимателей.

Сильные педагогические кадры

Развитие любого города невозможно без инвестиций в образование. Сегодня в Кандыагаше работают шесть школ, и с ростом населения потребность в ученических местах увеличивается. В этом году открылась новая школа в рамках национального проекта «Келешек мектептері», а в следующем планируется сдать еще одно учебное заведение.

При этом внимание уделяется не только инфраструктуре, но и качеству образования. Одной из интересных инициатив стал созданный в Кандыагаше «Клуб магистров», объединивший около 60 педагогов, имеющих степень магистра. К работе с учителями привлекли профессорско-преподавательский состав регионального университета им. К. Жубанова. Педагоги проходят обучение и повышают квалификацию, а затем вместе с учениками участвуют в образовательных мероприятиях на базе вуза, посещают лаборатории и библиотеку, работают над исследовательскими проектами.

Есть в городе и примеры развития школьного образования. Кандыагашская средняя школа № 4, открытая в 1991 году как первая казахская школа города, в феврале 2026 года получила статус гимназии. За годы работы здесь сформировался сильный педагогический коллектив, а ученики добиваются успехов на областных и республиканских олимпиадах. В прошлом учебном году почти половина выпускников поступила в вузы на государственные гранты. Кроме того, в гимназии созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями, работают бесплатные спортивные секции и реализуются экологические проекты.

В гимназии заметно обновился и педагогический состав. По результатам республиканского конкурса приехали молодые учителя по химии, биологии и казахскому языку и литературе из Уральска, Кызылорды и города Шалкара Актюбинской области.

Оборудование для больницы

Качественные изменения проис­ходят и в сфере здраво­охранения Кандыагаша. Цент­ральная районная больница сегодня поэтапно обновляет свою материально-техническую базу и решает кадровые вопросы, чтобы медицинская помощь была дос­тупна каждому жителю.

Главный врач Абзалбек Иманбаев проводит экскурсию по медучреждению и показывает пристройку, строительство которой еще продолжается. Там планируется установить новый компьютерный томограф и организовать проведение МРТ. Это позволит расширить доступ к современной диагностике для жителей Мугалжарского, Уилского и Байганинского районов.

Сопровождает главврача молодой врач-уролог-андролог Санжар Калмагамбет. В 2025 году он окончил трехлетнюю резидентуру в Актобе и приступил к работе в Мугалжарской районной больнице.

Санжар родом из Темирского района. Вместе с супругой, врачом-неонатологом, и двумя детьми он переехал в Канды­агаш. При поддержке руководства больницы и районного акимата молодой семье предоставили служебное жилье.

Доктор занимается вопросами мужского здоровья, в том числе диагностикой и лечением заболеваний мочевыделительной системы, а также помогает пациентам, столкнувшимся с проблемами репродуктивного здоровья.

...Да, Кандыагаш еще нельзя назвать городом, где решены все проблемы. Впереди предстоит ремонт жилых домов и дорог, модернизация коммунальных сетей, развитие социальной инфра­структуры и привлечение новых производств. Но изменения уже заметны не только в облике города, но и в возможностях, которые появляются у его жителей.