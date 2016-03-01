​Кандыагашские пельмени

Еще не прошло и года, как жительница города Кандыагаша Сауле Бекмуратова открыла мини-цех по производству домашних пельменей. Впрочем, нет, не только пельменей, но и вареников, котлет, чебуреков, мант, тефтелей… Ассортимент выпускаемой продукции самый разнообразный. Готовый продукт в упакованном виде свежий, качественный с собственной товарной наклейкой «Нураби». Над названием долго думать не пришлось – оно сложилось само по себе – по имени сына Сауле – Нургалиева Абильжана. Теперь это их общий семейный бизнес.

Получив льготную субсидию при поддержке регионального фонда «Даму», мама открыла мини-цех в одном из помещений местного кафе. В раскрутке дела решила помочь и сноха Акжазык. Она – шеф-повар по блюдам домашнего изготовления. С ростом заказа приняли на работу при содействии районного центра занятости еще четверых человек. Нашлось дело и дочери Сауле – Айзат. Она отвечает за реализацию готовой продукции, а Абильжан – за доставку.

Айзат нам довелось застать как раз на ярмарке-выставке в Актобе. На продукцию сельской предпринимательницы в торговом доме покупатели сразу обратили внимание. Привлекали не только свежий товарный вид и аккуратная упаковка, но и доступные цены. Один пакет вареников можно было приобрести за 200 тенге, манты – за 260, чебуреки тоже где-то в этих пределах.

– Вот, решили осваивать потихоньку и рынок областного центра, – улыбается Айзат. – Не думала, что товар так быстро разойдется: для начала привезла немного. Зато в следующий раз возьму больше. Люди уже заказали. Спасибо городским властям, которые организовали в Актобе такую ярмарку без посредников в поддержку местных товаропроизводителей.

В Кандыагаше, который располагается от областного центра в ста километрах, продукцию мини-цеха Сауле Бекмуратовой тоже хорошо знают и покупают. В тамошние магазины предпринимательница производит завоз продукта по соответствующему заказу. Вот и не залеживается он на полках. Свежую мясную продукцию для мини-цеха хозяйка закупает у местных фермеров. Мука тоже своя, отечественная – Абильжан привозит ее из Актобе непосредственно с мельничного комбината. Так что товар стопроцентно казахстанского содержания. С увеличением числа заказов, безусловно, сейчас уже приходится думать над наращиванием мощности производства.