Канело дал прогноз на третий бой с Головкиным

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) считает, что его третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) не дойдет до судейского решения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Нас ожидает хороший поединок. Головкин - захватывающий боец, опасный боец, но я настраиваюсь на нокаут, без сомнений. Чувствую себя более чем мотивированным. Не могу дождаться, когда вернусь в ринг. Есть определенные мелочи, которые мы собираемся внести, но, как и всегда, мы тренируемся изо всех сил. Нокаут - это единственный возможный исход этого боя", - сказал Альварес.

Ранее прошла их первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.