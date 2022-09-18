"Канело" обратился к Головкину после победы в трилогии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе из Мексики Сауль «Канело» Альварес прокомментировал победу над казахстанцем Геннадием Головкиным в их третьем бою, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Заключительная часть трилогии состоялась сегодня в Лас-Вегасе и завершилась единогласным решением судей в пользу «Канело». Таким образом, он успешно защитил титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Геннадий же потерпел второе поражение в карьере.

«Это был прекрасный бой. Я благодарю всех, кто пришел меня поддержать. Я делал все возможное, чтобы одержать победу, и доказал, что был лучше в этом противостоянии. Спасибо Головкину за всё! Мы подарили фанатам три красивых боя. Спасибо, мой друг!» – сказал Альварес после поединка.

В свою очередь Геннадий пожал руку своему оппоненту и поздравил его с победой.

«Я хочу пожать руку «Канело» и поздравить его и всю его команду. Вы знаете, ребята, это настоящий воин. Если вы этого не понимаете, то вы не понимаете ничего», – обратился ко всем зрителям Геннадий.