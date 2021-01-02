Канело перешел в суперсредний вес, отказавшись от чемпионского пояса в весе Головкина
Мексиканец Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО), который пару недель назад завоевал в суперсреднем весе (до 76,2 кг) два мировых титула — WBC и WBА, оставил вакантным титул WBA в среднем весе (до 72,6 кг) — тот, который с приставкой "супер", сообщает Sports.kz.
"Он теперь во втором среднем, это его нынешний рабочий вес, — заявил BoxingScene тренер Эдди Рейносо. — Именно здесь он чувствует себя наиболее сильным. Больше не хотим выступать в среднем. Любой, кто хочет драться с Канело, должен делать это в суперсреднем весе".
Таким образом, теперь "обычный" чемпион WBA в 72,6 кг Рёта Мурата (16-2, 13 КО) остаётся единственным у организации в этом весе и лишается какой-либо приставки. Это даёт ему возможность проводить объединительные бои (остальные организации не считают "унификациями" бои своих чемпионов с обладателями второстепенных поясов Ассоциации).
Отметим, что казахстанец Геннадий Головкин ставит своей целью провести третий бой с "Канело", теперь ему придется перейти для этого в суперсердний вес.