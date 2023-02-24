Каникулы қазақша

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Галина Вологодская

Лето в казахском селе, в самом красивом уголке Алтая – такие каникулы смогут провести городские школьники Восточного Казахстана.

Идея подтянуть язык, пока гос­тишь в принимающей семье, не новая и отлично обкатана в Европе. Чаще всего форматом Host family пользуются студенты, поступившие в зарубежные вузы. Молодой человек живет в местной семье, в домашней обстановке, осваивает язык на ходу, чтобы общаться с окружающими. И, как показывает практика, спустя полгода даже те, кто считался не предрасположенным к языкам, начинают сносно разговаривать. Плюсов у такого формата масса: можно практиковаться хоть 24 часа в сутки семь дней в неделю. Тебя окружают новая культура, традиции, обычаи, причем не парадные, а реальные, повседневные. Появляются новые друзья, знакомые…

В Восточном Казахстане в этом году городским школьникам решили предложить погружение в казахский язык именно в таком формате – в гостевых семьях. Для пилота выбрали три села в Катон-Карагайском районе – Урыль, Жамбыл и Берель. Они расположены на берегу красавицы Бухтармы, среди природы неземной красоты, недалеко от знаменитой Царской долины с курганами сакских вождей.

Как рассказали в районном отделе образования, в школе Урыля, например, накоплен богатейший опыт ученических проектов по темам этники и природы. Ребятишки могут сделать алаша или сырмақ, сплести камчу. Знают, какие растения и животные взяты под охрану в Катон-Карагайском национальном природном парке. У школы в партнерстве с природоохранным учреждением наработаны интересные экологические маршруты.

– У нас живут, наверное, самые гостеприимные люди, – отметила руководитель районного отдела образования Галия Кошенова. – Причем чем более отдаленное село, тем жители проще, добрее и радушнее. Предварительно многие семьи уже согласились принять в гости городских школьников во время летних каникул.

Проект «Каникулы қазақша» еще готовится, детали уточняются, но примерная картина уже понятна. Там, где родители воспитывают девочку 12–13 лет, смогут принять от одной до трех ее ровесниц из Усть-Каменогорска, Риддера или Алтая. Если в семье растет сын – примут мальчиков. Школьники начнут учить казахский с первых слов знакомства с гостевой семьей и новыми друзьями. Еда, домашняя утварь, обращение к старшим, подворье с животными, сельские работы, игры, история, окружающая природа – эти и другие темы, на которые детям доведется постоянно общаться, помогут накопить словарный запас и, главное, – преодолеть страх перед новым языком.

Как отметили в областном управлении образования, на первых порах предпочтение будут отдавать семьям педагогов. Это связано и с вопросами безопаснос­ти, и с профессиональным знанием детской психологии. Вместе с тем в школах Урыля, Жамбыла и Береля на случай большого интереса к таким этноканикулам подготовили дополнительный список фамилий из числа наиболее уважаемых местных жителей. Требования достаточно высокие: семья должна быть полной, благонадежной, с надлежащими жилищными условиями. Для детей проект будет бесплатным, а вот принимающей стороне планируются выплаты из бюджета в 181 тыс. тенге за каждого ребенка-гостя.

«Мы хотим запустить пилот в июне, отправив детей на 20 дней, – пояснили в управлении. – Это региональный проект, поэтому поехать в гостевую семью смогут ребята из разных уголков: Усть-Каменогорска, Риддера, Шемонаихи, Алтая. Когда подросток своими ногами пройдет по таежной тропе и услышит рассказ о зеленом богатстве, он навсегда запомнит, что на казахском лес – это орман, ель – шырша, сосна – қарағай, река – өзен».

Сейчас для первого в республике проекта «Каникулы қазақша» разрабатывают логотип, чтобы украсить им кепки, майки, рюкзачки. Педагогам важно еще получить обратную связь от учащихся – понять, насколько «выстрелила» идея и как ее, возможно, в будущем улучшить.

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