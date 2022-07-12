Каникулы с книгой

Организаторы просветительского проекта – управление культуры, архивов и документации, управление образования, а также универсальная научная библиотека им. Сактагана Баишева – для большего эффекта сос­тавили график, по которому героями дня по очереди становятся учащиеся определенной школы Актобе.

И все же особо выделяется в этом ряду фестиваль KIDS BOOK FEST 2022, «растянутый» на все три месяца школьных каникул. Пятничными вечерами на бульваре имени Абая Кунанбаева, что в центре Актобе, собираются дети и взрослые. Их магнитом тянут сюда книги.

Летом для школьников организовано немало мероприятий. Наиболее масштабны конкурс молодых художников «Нұр келбетті Нұр-Сұлтан», книжная выставка «Асқақтай бер, Астана!», виртуальная экскурсия «Ұлы дала елінің елордасы – Нұр-Сұлтан», выставка работ технического творчества «Арман қала – Нур-Султан».

И все же особо выделяется в этом ряду фестиваль KIDS BOOK FEST 2022, «растянутый» на все три месяца школьных каникул. Пятничными вечерами на бульваре имени Абая Кунанбаева, что в центре Актобе, собираются дети и взрослые. Их магнитом тянут сюда книги.

Организаторы просветительского проекта – управление культуры, архивов и документации, управление образования, а также универсальная научная библиотека им. Сактагана Баишева – для большего эффекта составили график, по которому героями дня по очереди становятся учащиеся определенной школы Актобе.

– Наша цель – формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ценностей, развитие культурной и читательской компетентности, возвращение традиций семейного чтения, – объяснила методист областного научно-практического центра Нурлыгуль Жалгас.

В день открытия фестиваля юных любителей книги приветствовали поэты Ертай Ашикбаев и Гульжайнар Калдина. Оба – члены Союза писателей Казахстана.

– В детях смысл нашей жизни. Казахстан процветает благодаря вам, подрастающему поколению, именно вы – будущее страны, – говорил, обращаясь к школьникам, Ертай Ашикбаев – лауреат международной премии «Алаш», главный редактор журнала «Үш таған». – Вам предстоит поднять республику на уровень передовых держав мира. Поколению Нового Казахстана хочу напомнить, что в прошлом столетии, в 60–70-х годах, наша нация была одной из самых читающих. К сожалению, с внедрением в жизнь цифровых технологий это качество сдает позиции. Не забывайте, что будущее держится на образованных и интеллектуальных личностях. Наша задача – возродить книжную культуру.

Прошедший июнь показал, что актюбинцам пришлись по душе библиофрешы – обзоры литературных новинок, интеллектуальные игры, книжные выставки, игры на открытых площадках, развлекательные программы аниматоров. По итогам обсуждения прочитанных книг определяются победители конкурса «Лучший юный читатель-2022», финалисты будут названы на августовской педагогической конференции. Дети с удовольствием рисуют, участвуют в театрализованных представлениях, буккроссинге, пробуют себя в написании эссе.

К примеру, шестиклассник Азамат после нескольких таких пятниц уговорил родителей пройтись по книжным магазинам и уже пополнил несколькими изданиями домашнюю библиотеку. Некоторые произведения он решил прочитать после подсказок новых друзей. Взрослые только рады. Книги нынче –дорогое удовольствие, поэтому семья участвует и в буккроссинге «Читай и дари другому». Здесь Азамат открыл для себя, к примеру, произведения советских фантастов.

– Мы работаем по пяти направлениям с учетом интересов детей. Так, на конкурсе рисунков «Менің Отаным – Қазақстан!» дети показывают свое видение родины. Это и природа, и быт, и какие-то важные для них элементы в одежде, и музыкальные инструменты. Особенно любят рисовать степь, лошадей. Многим запомнился конкурс выразительного чтения «Біз бақытты баламыз», – продолжила методист областного научно-практического центра Нурлыгуль Жалгас.

Она назвала первых победителей конкурса «Жас оқырман-2022». В жанре «Проза» лучшей стала Аянат Толеу­бай, обладателем Гран-при в номинации «Поэзия» – Айдын Калтай, а в номинации «Драматургия» – Назым Мажит.

Недавно участниками KIDS BOOK FEST 2022 стали дети этнических казахов, проживающие в России. Они приехали на двенадцать дней в языковой лагерь «Ана тілі әлемі», впервые открывшийся в Актобе. В память об удивительном событии ребята увезли и книги на казахском языке. Так городское мероприятие расширило свои географические границы.

– Самое главное – в наших детях пробудилась любовь к земле предков, – подчеркнула мама одного из юных гостей фестиваля.

Впереди новые встречи, новые открытия, которые обязательно обернутся любовью к книге.