​Каникулы с пользой

В этом им оказывают содействие местные власти, привлекая к сотрудничеству подрядные организации и управляющие компании. По этому вопросу на днях аким города Ильяс Испанов провел специальное выездное совещание.

На общественную работу молодежь идет с большой охотой, да и родители не против. Первый десант ребят уже привел в порядок внутриквартальную аллею в жилом массиве от ул. М. Оспанова до ул. 101 Стрелковой бригады. На очереди другие участки. Так решается вопрос временного трудоустройства молодежи, причем месячный заработок в период каникул составляет до 59 тыс. тенге. Студенты и школьники – большая подмога в благоустройстве, санитарной очистке и озеленении города. В настоящее время в этом деле уже задействовано около 450 молодых людей и учащихся.

Активизируются и подрядные организации, управляющие компании, на которые возложено предоставление фронта работ. И тут горакиматом делается ставка на создание 30 предприятий на основе государственно-частного партнерства (в форме ТОО с 50% участием государства и 50% участием инвестора). За ними закрепят определенные участки для комплексного обслуживания, тем самым будет создан «принцип ответственного» на конкретно отведенной территории, что позволит улучшить санитарное состояние города. На сегодня на такой основе работают 6 управляющих компаний. На благоустройство территорий города и сельских округов активно приглашается молодежь.