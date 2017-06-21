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​Каникулы! Скучать не придется
Асет Калымов

Торжественные церемонии открытия сезона «Нұрлы жаз-2017» состоялись в один день сразу в 16 пригородных лагерях Алматинской области. По этому поводу в центре детского отдыха «Арман дала» в Карасайском районе был устроен красочный праздник, собравший несколько сотен ребятишек из первой смены отдыхающих. С наступившими каникулами детей и их родителей позд­равил заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар.

По данным местных властей, в Жетысу действуют 30 оздоровительных лагерей, в которых летом отдохнут около 55 тыс. ребят. Предусмотрена обширная развлекательно-воспитательная программа, включающая занятия спортом, походы в горы, кружки рисования и танцев. Причем дети могут не только весело провести досуг, но и поправить здоровье: в лагере «Алтын чажа» на базе профилактория Текели предоставляют комплекс лечебных процедур. А в палаточном лагере «Жас Ұлан» (излюб­ленном месте отдыха талдыкорганских школьников) каждое лето ребята проводят в поистине бойскаут­ских условиях. Постоянно находясь на природе, они приобретают хороший иммунитет, закаляются, приобщаются к экологическому туризму.

– Интересным и увлекательным обе­щает быть весь летний сезон, – отметил Жаксылык Омар. – В программе отдыха, помимо развлекательных мероприятий, учтены и просветительские, культурно-исторические акции. Особое внимание уделяется досугу детей из малообеспеченных семей, воспитанников детских домов. Тщательно проверена готовность лагерей к открытию сезона, важно, чтобы каникулы запомнились ребятам морем позитивных впечатлений.

Словом, скучать ребятне не придется, помимо летних лагерей, для них организуют поездки на Балхаш, Алаколь, Капшагай, экскурсии по историческим местам Семиречья. Акимат области обеспечил 5 000 школьников путевками в Астану на Международную выставку «ЭКСПО-2017». Праздник по случаю открытия нового сезона в лагере «Арман дала» завершился концерт­ной программой и ярким флешмобом. 

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