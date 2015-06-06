Каникулы «строгого режима» Свежий выпуск 396 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Директор центра кандидат педагогических наук Виктор Фомин на практике убедился в том, что туризм – самая действенная форма воспитания. Именно поход, как лакмусовая бумажка, высвечивает положительные и отрицательные черты характера, приучает не пасовать перед трудностями.

– «Заразить» туризмом нетрудно, – объясняет Виктор Павлович. – Мы живем в таких прекрасных местах, что ими нельзя не залюбоваться в любое время года. К тому же дети всем своим существом близки к природе. Человек – ее часть, но он живет в искусственной среде. К ней относятся и дом, и даже спортивный зал. А солн­це, воздух и вода – естественная среда обитания. В сочетании с активным движением – это еще и лучший лекарь. Причем «лечить» можно и тело, и душу, то есть не только воспитывать, но и перевоспитывать.

Эту цель можно считать главной в лагере «Самал», где вот уже в течение нескольких лет практикуются смены «Жiгер». Реализовать проект помогает областное общество инвалидов и ветеранов войны в Афганистане. Поскольку в подростковом возрасте особо ценится хорошая физическая форма, в основу положена методика начальной военной подготовки. В распорядке дня, который соб­людается неукоснительно, не остается места для праздности. И дисциплина, конечно, жестче, чем обычно. Педагоги прошли специальное обучение, ведь им на первых порах приходится пресекать выходки тех, кто стремится стать неформальным лидером. Уверенность и жесткость в данном случае необходимы, но главное – заинтересовать и увлечь.

Расписание, быт – все в лагере максимально приближено к солдатской жизни. Ребята одеты в форму. В помещениях установлены двухъярусные кровати. Конечно, лагерная жизнь по команде налаживается не сразу. Но, как оказалось, это лучший рецепт от расхлябанности и своеволия. Тренировки, состязания, конкурсы, походы… Вскоре соревновательность делает свое дело. Большинство из тех, кому посчастливилось побывать в «Жiгере», мечтают попасть сюда снова.

– Подростковый возраст имеет свои особенности, – продолжает Виктор Фомин. – Энергия в это время, что называется, хлещет через край. Нужно направить ее в полезное русло, чтобы этих самых крайностей не допустить. Поход учит непростому умению – жить в полевых условиях. Быстро поставить палатку, разжечь костер в любую погоду, сварить на нем походный обед и вскипятить чай – все это непременно пригодится в жизни. К тому же походная жизнь приучает к коллективизму. Правило первой ложки гласит: к еде можно приступить только после того, как к столу собрались все до одного.

Опытом работы «Жiгера» заинтересовались педагоги из других регионов страны. А сам Виктор Фомин считает, что ничего новаторского ему изобретать не пришлось. Все уже придумано Антоном Семеновичем Макаренко. Нужно только умело адаптировать его науку к конкретной ситуации.

– Первые специализированные смены мы организовывали в самые трудные кризисные годы после распада Союза, – рассказывает В. Фомин. – Тогда заместителем акима Уральска была Елена Тарасенко, ныне депутат Мажилиса Парламента РК и председатель Туристского союза РК. В сложнейших условиях ей удавалось найти деньги на организацию лагерей «Надежда». В них собирали детей не только из неблагополучных семей. Нередко и «благополучным» было не до своих чад. Увести ребят в палаточный лагерь подальше от влияния и соблазнов улицы – только полдела. Помню, как в первый же день сбежали почти все. Но, как говорится, голод – не тетка, к обеду вернулись тоже все вместе.

Долгих нравоучений педагоги не читали. Некогда было. В лагере труда и отдыха подростки помогали земледельцам на полях ближайшего хозяйства. Заработанная прибавка к рациону была очень даже кстати. Вскоре из лагеря уже никто не стремился бежать, ведь что может быть лучше, чем на берегу теплой и ласковой реки встречать рассветы и провожать закаты, слушать пение птиц? Вечерами у костра и песни под гитару пели, и поговорить по душам удавалось. К тому же заразителен не только плохой, но и хороший пример. И в неблагополучных семьях есть дети с правильными моральными установками. Главное – разглядеть их, сделать единомышленниками, помощниками воспитателей и вожатых.

В практике Виктора Павловича был такой случай. К нему пришел коллега-педагог и рассказал о непокорном классе, в котором, словно на подбор, собрались, мягко говоря, своенравные подростки. Учителя наотрез отказывались от классного руководства, ссылаясь на то, что с «отпетыми» детьми сладу нет. Вопреки ожиданиям коллеги Виктор Павлович согласился пойти с этими детьми в многодневный поход, причем водный. Но заранее договорился с гидрометслужбой, что во время сплава дети будут заниматься исследованиями реки – измерять температуру, скорость течения, описывать рельеф берегов, прибрежную растительность. После нескольких дней «притирки характеров» от желающих «мониторить» реку отбоя не было. Водная смена пролетела как один день. Ребята научились помогать друг другу, к завершению пути сами одергивали и приструнивали нарушителей дисциплины.

К каждому летнему сезону в центре готовятся очень тщательно, ведь желающих отдыхать в лагерях «Евразия», «Самал», туристско-экскурсионном комплексе «Бивуак» бывает больше, чем они могут принять. Секрет прост: ребятам в них никогда не бывает скучно. Планы у педагогов большие. Скоро появится поле для мини-гольфа, питомник, в котором будут выращиваться саженцы, чтобы затем раздавать их людям для озеленения. Продолжится посадка дендрария. Сейчас в нем порядка 70 видов деревьев и кустарников, а будет около 200 – именно столько произрастает на территории Приуралья. На берегу рек будут не только пляжи, но и набережные. В год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана приступят к созданию этноаула. Во всех начинаниях ребята принимают самое активное участие. Каждый день предусматривается специальное время для добрых дел.

– Работа с детьми всегда интересна, а с трудными – тем более, – говорит Виктор Фомин. – Здесь особенно зримы ее результаты. Ко мне не однажды приходили бывшие хулиганы, ставшие солидными и успешными людьми. Но не для того, чтобы похвастаться своими достижениями, а выяснить, чем можно помочь. И это высшая награда. Как говорил Макаренко, «научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастлив, можно».



