Канцелярия премьер-министра стала Аппаратом Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления президент постановил преобразовать Канцелярию премьер-министра в государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан".

Согласно указу Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим: