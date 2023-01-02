Канцелярия премьер-министра стала Аппаратом Правительства РК
Указы и распоряжения
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Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления президент постановил преобразовать Канцелярию премьер-министра в государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан".
Согласно указу Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим: