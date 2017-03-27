Канцелярию Премьер-министра возглавил Нурлан Алдабергенов

Нурлан Алдабергенов назначен руководителем Канцелярии Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz
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Сегодня глава Правительства Бакытжан Сагинтаев представил его коллективу.
"По согласованию с Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, постановлением Правительства РК Алдабергенов Нурлан Шадибекович назначен руководителем Канцелярии Премьер-министра РК, – сказал Сагинтаев. – Перед Канцелярией Премьер-министра поставлены важные задачи по координации исполнения поручений Главы государства в рамках реализации Третьей модернизации страны и Плана нации, организации деятельности Премьер-министра и Правительства".
Бакытжан Сагинтаев поставил перед новым руководством канцелярии ряд конкретных задач и пожелал успехов в их реализации.
Нурлан Алдабергенов родился 19 ноября 1962 года. В 1984 году окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт (инженер-строитель). В 2005 году – Университет имени Д.А. Кунаева (юрист). Работал в Агентстве по регулированию естественных монополий. С 2011 года являлся членом коллегии – министром Евразийской экономической комиссии.