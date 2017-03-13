​«Канцелярский» рекорд

Состязания на полуторакилометровой дистанции представительницы всех районных отделов и подразделений ДВД посвятили 25-летию казахстанской полиции. Как везде, в силовых структурах женщин тоже по привычке относят к слабому полу, и тоже спохватываются, начиная перечислять их сильные стороны. Они весьма многочисленны. А уж хорошая спортивная подготовка по роду службы здесь сама собой разумеется. Поэтому с удовольствием, но без удивления восприняли в управлении специальной службы охраны победу своей сотрудницы Лидии Логиновой, никого не удивило второе место Юлии Волошиной из Мамлютского РОВД, третье – Анары Ештаевой из Военного института Национальной гвардии.

А вот о шестом месте Жупар Курлеутовой говорили все. Типичный канцелярский работник, такой результат среди 56 участниц забега она показала в 64 года! И, судя по настроению, уступать позицию в десятке сильнейших ветеран долго еще не собирается.