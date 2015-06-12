Канут в пучине истории? Ильяс УРМАНОВ

Пожалуй, наименее трагично этот процесс переживут Мальдивы: это островное государство исчезнет с лица Земли, так как его постепенно поглотят воды океана. Лет семь назад президент этой страны даже рассматривал возможность покупки земли и переселения всех жителей на другой остров. С тех пор 300 тыс. обитателей Мальдив накапливают средства, которые они получают от туризма, и инвестируют в покупку нового жилья за рубежами отечества. Ожидается, что уровень воды к началу следующего столетия поднимется на 59 см, и Мальдивы будут выступать лишь на 1,5 м над поверхностью.



Иные проблемы накопились за долгие годы в другой стране из списка издания Zerohedge – Северной Корее. Страна-отшельник, отгородившаяся от остального мира, в результате чего в ней остро ощущается нехватка продовольствия, медикаментов и т. д. В конце концов возникнет острая необходимость брать ресурсы откуда-то еще. Способна ли Северная Корея с этой целью развязать войну? Эксперты считают это маловероятным, поскольку промышленный капитал в стране сильно истощен. Рост ВВП – менее 1%. И из-за нехватки ресурсов стране придется либо жить в изоляции, либо наконец начать налаживать внешние связи, необходимые ей как воздух. Высока вероятность того, что правительство страны выберет первый вариант, так как расширение внешних связей будет означать конец текущего режима.



Следующей страной, которую, по прогнозу издания, ждет исчезновение, является Ливия, которая была искусственно создана после того, как обрела в середине прошлого века независимость. И только под руководством Муаммара Каддафи Ливия оставалась целостным государством. Ее территория состояла из трех независимых друг от друга регионов – Триполитания, Феццан и Киренаика. Племенные связи были очень сильными, и только власть Каддафи немного изменила эту ситуацию. И теперь, когда Каддафи больше нет, страна возвращается к тому, что было раньше. Гражданская война в 2007 году привела к распаду страны на такие маленькие группы территориальных образований, что многие эксперты ожидают официального распада Ливии в течение ближайших десятилетий.



Такая же судьба, считают авторы исследования, ждет и Ирак – бывшую колонию Великобритании, которая не очень-то вникала в проб­лемы своих вассалов, разделяя их без учета этнических и языковых особенностей проживающих на этих территориях групп. Сейчас в этой стране нет "кровавого диктатора", однако она продолжает распадаться: курды доминируют на севере, сунниты – на западе, а шииты – на юге. Фактически Курдистан уже сейчас является независимым государством, которое имеет собственное правительство и торговлю с международными партнерами.



В ближайшее время в Ираке, пишет Zerohedge, с большой долей вероятности может произойти социальный взрыв, а учитывая деятельность ИГИЛ на Ближнем Востоке, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.



Впрочем и саму Британию, судя по всему, ждут трудные времена. Королевский трон однажды, как мы помним, уже сильно качнулся. Печали коронованных особ связаны с тем, что движение за независимость в Шотландии набирает в последнее время невиданную популярность. Проведенный в прошлом году референдум, по результатам которого Шотландия все-таки осталась в составе Великобритании, показал, что разница между числом тех, кто голосовал за выход, и теми, кто голосовал за Шотландию в составе Великобритании, была крайне мала. А это означает, что история с независимостью Шотландии еще не закончилась и впереди может быть еще много разного рода событий. А ведь, кроме того, стремление к независимости набирает ход и в Уэльсе.



Между тем и континентальная старушка Европа, вероятно, не раз еще всколыхнется по причине своего дальнейшего переустройства. Здесь вот уже в течение многих лет такая достаточно успешная страна, как Бельгия, находится на грани распада. Проблема в том, что две ее части фактически не имеют ничего общего друг с другом, как минимум в области культурных и языковых связей. Валлония расположена на юге страны, ее население говорит на французском. Фландрия – на севере, ее население говорит на голландском. Жители Валлонии стремятся к независимости и союзу с Францией. Жители Фландрии хотят образовать независимое государство.



В одном из интервью журналис­ты спросили лидера бельгийских сепаратистов Герольфа Аннеманса, почему он считает, что распад Бельгии пойдет ей на пользу и в чем он видит проблему сосуществования Фландрии и Валлонии в одном государстве.



– Во всем, – последовал ответ. – Во внешней политике, в экономике, вопросах правосудия, безопасности – везде приходится идти на компромисс между двумя разными народами, которые думают по-разному почти обо всем. Фламандцы мыслят совершенно иначе, в менее социалистическом духе, чем валлонцы, они в большей степени либеральны и поощряют свободное предпринимательство. Это не война, а несчастливый брак, – заключил политик.



В период с 2007 по 2011 год Бельгия переживала последствия разногласий относительно политики, проводимой внутри страны. У них было лишь временно исполняющее обязанности правительство, так как ни одна политическая сторона не могла управлять страной и партии не могли прийти к соглашению по совместному управлению.



Серьезные риски относительно сохранения территориальной целостности есть и в Испании. Эта страна может серьезно пострадать от последствий финансового кризиса. Уровень государственного долга составляет 97,7%, и он продолжает расти. Только этого достаточно, для того чтобы в стране наступил социальный взрыв.



Уровень безработицы на родине Дон Кихота вырос до 23,78% в I квартале 2015 года. Аналитики прогнозируют, что данный показатель останется на текущем уровне по крайней мере до конца года, при этом меры жесткой экономии никак не могут вывести страну из такого непростого положения.



Однако у испанского правительства есть и другие проблемы, которые могут привести к более серьезным последствиям, чем вопросы экономики. В Каталонии, которая, как известно, является частью Испании, наблюдается серьезный рост движения за независимость. Многие жители региона полагают, что у каталонцев все меньше культурных связей с остальной Испанией. В 2013 году они даже выстроили "живую цепочку" на границе с Испанией, чтобы по крайней мере чисто символически от нее отгородиться.



Буквально на днях Конституцион­ный суд Испании не подтвердил законность опроса о независимости Каталонии, проведенного в ноябре 2014 года. По информации структуры, права на проведение подобного опроса у правительства Каталонии не было, поскольку задаваемые вопросы имеют отношение ко всей стране.



Напомним, по результатам опроса, в котором приняли участие лишь треть граждан, имеющих право голоса, свыше 80% респондентов поддержали отделение Каталонии от Испании. Остальные граждане не захотели высказывать свое мнение. В поступающих сообщениях отмечается, что в настоящее время в отношении главы администрации Каталонии Артура Маса начато судебное преследование.



Вероятно, к удивлению многих, Соединенные Штаты Америки, по оценке аналитиков Zerohedge, тоже оказались в черном списке издания.



"Неужели кто-то действительно думает, что гражданская война привела к единству Севера и Юга?" – задаются вопросом авторы исследования. По их мнению, если федеральные власти не будут работать над тем, чтобы сгладить дисбаланс, который существует в стране в настоящее время, то большинство штатов в конечном итоге захотят стать независимыми. И это ни какие-то досужие домыслы: ведь Новый Орлеан уже подавал петицию в Белый дом с просьбой позволить Луизиане стать независимой, под петицией подписались сотни тысяч человек.



Аляска и Техас – это основные претенденты на то, чтобы выйти из состава США. В свое время петиции о выходе собрали более 675 тыс. подписей, в них – просьба к президенту страны обратить внимание на этот вопрос. А не далее как месяц назад коренные народы Аляски и Гавайев обратились в ООН с просьбой об отделении от США. В заявлении говорится, что Соединенные Штаты поглотили Аляску и Гавайи посредством обмана и нарушения принципов всемирной организации. Произошедшее авторы документа называют "незаконной аннексией" и "оккупацией". Также подчеркивается, что продажа Аляски американцам не означала передачи суверенитета. А вторжение на Гавайи в том же XIX веке нарушило международное право.



Причиной для желания отделиться стала военная база Перл-Харбор на Гавайских островах, которая, по мнению коренных жителей, загрязняет землю и воду во время учений. На Аляске же считают, что американцы не имеют право добывать минеральные ресурсы на полуострове. По словам представителей коренных народов Аляски и Гавайев, Соединенные Штаты сфальсифицировали итоги проводившихся на их территориях "по внутренним законам США" референдумов 1958 и 1959 годов, согласно которым жители Аляски и Гавайев якобы высказались за то, чтобы стать «федеральными штатами». И теперь они намерены добиваться своей независимости от США, но исключительно мирным политическим путем, используя меж­дународное законодательство, хотя и понимают, что на это потребуется значительное время.