Капитал банка БРИКС составит 10 миллиардов долларов

Доля России составит $2 млрд. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ИТАР-ТАСС.

По словам министра, страны договорились о том, что объем разрешенного капитала банка составит $100 млрд, распределенный капитал - $50 млрд, оплаченный составит $10 млрд и оплаченный "по требованию" - $40 млрд. Оплаченный капитал будет сформирован в течение 7 лет.

Силуанов уточнил, что у банка уже есть название - "Новый банк развития" - и он открыт для принятия новых членов, стран, состоящих в ООН. При этом, по его словам, между странами есть договоренность, что доля стран - участниц БРИКС в капитале не будет опускаться ниже 55%. Банк будет заниматься инфраструктурными проектами, в первую очередь на территории стран БРИКС.

Органы управления будут строиться на базе трехуровневой системы корпоративного управления. Высший коллегиальный орган - совет управляющих, исполнительный орган - совет директоров, а президент банка будет избираться на пять лет по представлению учредителей в порядке ротации.

Голосование по решениям будет осуществляться по взвешенной системе, в соответствии с долями членов акционеров в капитале банка. Решения будут приниматься специальным большинством, предполагающим их поддержку четырьмя из пяти представителей государств.

По его словам, где будет располагаться штаб-квартира банка, предстоит решить лидерам, но обсуждаются два варианта - Шанхай или Нью-Дели. Силуанов подчеркнул, что "принципиальную позицию и свое желание, чтобы штаб-квартира была у них, жестко заявили две страны - Китай и Индия".

Шестой саммит стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - на уровне глав государств пройдет 15-16 июля в бразильском курортном городе Форталеза. Лидеры БРИКС подпишут рамочное соглашение о создании пула резервных валют, сообщил Силуанов. Пул сможет быстро реагировать на оттоки капитала, предоставив в рамках своп-операций ликвидность в свободной конвертируемой валюте, в данном случае в долларах. По словам министра, объем пула составит $100 млрд.