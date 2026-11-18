Казахстан постепенно расширяет круг зарубежных инвесторов. Если прежде иностранный капитал направлялся преимущественно в добычу природных ресурсов, то сегодня все больше внимания уделяется обрабатывающей промышленности, логистике и новым технологиям.

инфографика Натальи Ляликовой

За последние семь лет Казах­стан привлек 155 млрд долларов иностранных инвестиций. Такие данные озвучил Президент

Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики. В среднем за этот период в экономику страны ежегодно поступало более 22 млрд долларов. Причем за последние годы заметно изменились не только объемы вложений, но и их структура.

По данным Правительства, в 2025 году валовой приток прямых иностранных инвестиций составил 20,5 млрд долларов, увеличившись на 14,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом вложения в обрабатывающую промышленность выросли на 47,4%, тогда как в добывающем секторе сократились почти наполовину. В финансовую сферу поступило 4,3 млрд долларов, в отрасль связи – 1,3 млрд долларов.

Для Казахстана, который на протяжении десятилетий прив­лекал зарубежные компании прежде всего для добычи своих запасов нефти и металлов, это существенное изменение. Страна заинтересована в том, чтобы иностранные партнеры не ограничивались добычей сырья, а открывали на ее территории производства готовой продукции.

Пожалуй, наиболее наглядный пример – автопром. Еще несколько лет назад ассортимент выпускаемых в Казахстане машин был довольно ограниченным. Сегодня здесь работают предприятия по сборке автомобилей Hyundai, KIA и других зарубежных марок. Параллельно развивается выпуск комплектующих, автомобильных шин и других сопутствующих товаров.

Схожие изменения происходят в железнодорожном машиностроении. В Казахстане производят локомотивы, вагоны, рельсы и шпалы. При этом приход крупных международных компаний позволяет отечественным предприятиям осваивать технологии, которые прежде были недоступны местным производителям.

Именно на такие проекты сегодня делает ставку Правительство. Выступая в Шымкенте на заседании Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR), Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил приоритеты дальнейшей работы.

– Принципиальное значение для нас имеет качественное обновление экономики за счет внедрения передовых технологий, создания новых производств и глубокой переработки сырья, – подчеркнул руководитель Правительства.

Меняется и география иностранных вложений. Наряду с традиционными партнерами – Нидерландами, Россией, Китаем, США и Швейцарией – все активнее в Казахстане работают компании из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. К примеру, в 2025 году объем инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов увеличился более чем вдвое, достигнув 1,6 млрд долларов. Из Сингапура поступило 1,4 млрд, из Катара – 1,3 млрд долларов.

Заметную роль в привлечении зарубежного капитала играют международные переговоры. Как сообщил Президент, с начала 2026 года Казахстан подписал 355 коммерческих соглашений на общую сумму 60 млрд долларов.

Однако между подписанием соглашения и открытием предприятия порой проходят годы. Инвесторам необходимо решить вопросы с выделением земли, подключением к инженерным сетям, поставками сырья и получением разрешительных документов. Нередко именно на этом этапе возникают сложности, которые затягивают сроки строительства.

Для решения подобных вопросов при Правительстве действует Инвестиционный штаб. За последние три года на его заседаниях рассмотрены проблемы, связанные с осуществлением 309 проектов общей стоимостью свыше 154 млрд долларов.

Сегодня в портфеле национальной компании Kazakh Invest находятся 215 проектов на 78,6 млрд долларов. Из них 93 уже претворяются в жизнь, остальные находятся на стадии проработки. В случае ввода всех предприятий можно будет трудоустроить более 88 тыс. человек.

При этом для Казахстана важен не только сам приход иностранного инвестора, но и то, насколько тесно его предприятие будет связано с местным бизнесом. Ведь крупный завод – это еще и десятки поставщиков сырья, комплектующих, транспортных и других услуг. Чем больше казахстанских компаний вовлечено в эту работу, тем ощутимее отдача от вложенных средств.

В ближайшие годы конкуренция за иностранный капитал будет усиливаться. Казахстану предстоит соперничать за новые производства с другими странами, которые также предлагают инвесторам налоговые льготы, готовую инфраструктуру и доступ к крупным рынкам сбыта. Поэтому привлеченные за семь лет 155 млрд долларов – далеко не предел возможностей нашей республики.

Но в дальнейшем об эффективности инвестиционной политики будут судить не столько по суммам подписанных соглашений, сколько по числу работающих предприятий, объемам и видам выпускаемой продукции.