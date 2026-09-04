Капитал для роста

Банки и финансы
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Вчера на Astana Finance Days 2026 участники панельной сессии «Рынок капитала Казахстана: вектор дальнейшего развития» обсудили магистральные направления развития отечественного рынка до 2030 года. При этом было отмечено, что за предыдущие четыре года совокупная капитализация рынка акций Казахстана выросла более чем в два раза.

с сайта gov.kz

Увеличилось присутствие иностранных инвесторов на рынке государственных ценных бумаг, активно проходили выпуски долговых инструментов на KASE и AIX. Вместе с тем участники сессии отметили, что вторичный рынок остается недостаточно динамичным. Коэффициент оборачиваемости акций снизился с 1,7 до 1,4%, облигаций – составил 9,1, а корпоративных облигаций – около трех процентов.

Изменить ситуацию призвана программа развития рынка капитала до 2030 года. Как сообщил заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Нуржан Турсунханов, документ разрабатывался последние шесть месяцев совместно с профессиональными участниками рынка и госорганами.

– Глава государства в феврале текущего года поставил перед нами очень амбициозную задачу – реформирование рынка ценных бумаг и страхового рынка. В части рынка ценных бумаг у нас семь направлений и 36 инициатив. Мы постарались найти все болевые точки и масштабно их адресовать, – отметил Нуржан Турсунханов.

Одним из основных направлений станет развитие институциональных инвесторов. Значительный потенциальный ресурс – пенсионные активы объемом 27 трлн тенге. Вкладчики получили возможность передавать частным управляющим до ста процентов своих пенсионных накоплений. Однако пока этим механизмом воспользовалась лишь небольшая часть граждан.

– Всего чуть более 130 миллиардов тенге из 27 триллионов – это около 0,3 процента средств, по которым наши вкладчики воспользовались этой возможностью. То есть 99,7 процента по-прежнему остаются под управлением Национального банка. Нам необходимо мотивировать людей быть более активными и дать максимальные возможности частным управляющим, – сказал заместитель председателя агентства.

Для ускорения процесса Национальный банк сможет на мандатной основе передавать часть активов лицензированным частным управляю­щим. Начать планируется с портфеля государственных ценных бумаг, а затем поэтапно перейти к корпоративным инструментам и акциям. Ожидается, что это позволит увеличить ликвидность и создать дополнительный спрос на бумаги отечественных компаний.

Еще один блок реформы предусматривает упрощение процедур для брокеров и эмитентов. Планируется внедрить принцип «одного окна» при проведении IPO и размещении облигаций, развивать механизм предоставления ценных бумаг взаймы, короткие продажи и институт маркетмейкеров.

– Для наших граждан рынок капитала – это новые инструменты для вложений, для государства – экономия государственных средств. Если компания квазигосударственного сектора либо частная компания сможет успешно размещать свои облигации или акции в целях реализации проектов, то меньше государственных средств будет использоваться, к примеру, на те же инфраструктурные проекты, – подчеркнул Нуржан Турсунханов.

#Астана #Astana Finance Days #рынок капитала

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