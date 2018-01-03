Капитализация рынка криптовалют превысила 700 млрд долларов США
Новый год начался с активизации восходящего движения большинства наиболее ликвидных криптовалют. По состоянию на 3 января общая рыночная капитализация цифровых валют составляет 705 млрд долларов США, передает журнал ForkLog.
На скриншоте ниже можно увидеть, что за последние сутки выросли в цене все топовые альткоины, а также биткоин:
Данные: Coinmarketcap
Среди первой десятки самых популярных криптовалют за последние 24 часа наиболее существенный рост продемонстрировали биткоин, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar и NEM. При этом в течение последних семи дней наиболее активно из них росли Ripple, Cardano, Stellar и NEM.
Напомним, примерно две недели назад цена биткоина достигла психологической отметки в $20 000, а общая капитализация криптовалют превысила 600 млрд долларов США.