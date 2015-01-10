Капитальный ремонт автодорог в ВКО поможет привлечь в регион туристов со всего мира

Предполагается, что новые трассы помогут привлечь иностранных туристов, передает YK-news.kz
со ссылкой на Информационный центр ВКО.
В ВКО планируется капитальный ремонт автодорог и подъездных путей, который повысит поток иностранных туристов, желающих воспользоваться услугами пантолечебниц, санатория "Рахмановские Ключи", дома отдыха "Нур Булак". Кроме того будет заметно улучшено транспортное сообщение с областным центром. Все это даст толчок росту инвестиций и развитию туристического кластера.
По данным управления туризма и внешних связей, рост автотранспортных перевозок окажет благотворное влияние на деловую и экономическую активность в районах и во всей Восточно-Казахстанской области.
Отметим, что строительство автомобильной магистрали Астана – Усть-Каменогорск будет благоприятно влиять на развитие мелкого и среднего бизнеса.