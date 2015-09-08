Капитан "Астаны" потерял лидерство на "Вуэльте" после 16-го этапа

Спорт
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Капитан казахстанской велокоманды "Астана" итальянец Фабио Ару потерял красную майку лидера на многодневке "Вуэльта Испании" по итогам 16-го этапа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Пелотон стартовал в Луарке и финишировал в Эрмита де Альба, преодолев на дистанции в 185 километров семь вершин, одна из которых – первой категории, и финишировав в гору высшей категории.

Победителем этапа стал велогонщик команды Trek Factory Racing Франк Шлек. Люксембуржец за три километра до финиша провел результативную атаку из отрыва и сбросил колумбийца Родольфо Торреса (Columbia, +1,10), финишировав в полном одиночестве. Замкнул тройку итальянец Морено Мозер (Cannondale-Garmin, +1.48).

Лучшим в составе "Астаны" на этапе стал Фабио Ару, замкнувший первую десятку. Девятым финишировал испанец Хоаким Родригес из российской "Катюши".

Этот результат позволил Родригесу выйти в лидеры генеральной классификации "Вуэльты", потеснив на вторую строчку Ару с отрывом в одну секунду. Идущий третьим поляк Рафал Майка из Tinkoff-Saxo поигрывает лидеру минуту и 35 секунд.

Во вторник на "Вуэльте" будет день перерыва, после чего гонщикам предстоит индивидуальная гонка в Бургосе.

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