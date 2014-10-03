Капитан "Атлетико" заявил об участии в договорном матче
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на испанское издание El Mundo.
Встреча последнего тура испанской примеры, прошедшая в мае 2011,
завершилась победой "Сарагосы" в гостях над "Леванте" со счетом 2:1, что
позволило выигравшей команде избежать вылета во 2-й дивизион. Оба
гола в этой игре забил Габи.
Ранее испанская прокуратура допросила 20 футболистов, участвовавших в
этом матче. В итоге капитан Габи и его защита признали обвинения в
договорном характере встречи и пошли на сотрудничество со следствием. О
санкциях, которые могут быть применены к футболисту, пока ничего не
сообщается.
Какие игроки помимо капитана "Атлетико" попали под
подозрение – на данный момент неизвестно.
В той встрече за "Сарагосу" сыграл чешский защитник Иржи Ярошик,
известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА и
самарские "Крылья Советов". Кроме того, в заявке "Леванте" значился
эквадорский нападающий Фелипе Кайседо, который позже перебрался в
московский "Локомотив".